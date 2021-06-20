Технология IPL (интенсивный импульсный свет) основана на поглощении световой энергии меланином (пигментом волоса). Светлые и седые волосы содержат недостаточно меланина, поэтому эпиляция IPL для данных типов волос неэффективна. Рыжие волосы содержат особый тип меланина, которые также не реагирует на воздействие импульсов IPL.

Philips Lumea также не подходит для удаления волос на темной коже, так как это может привести к повреждению кожи (например, к появлению ожогов, волдырей или пигментных пятен).