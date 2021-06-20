Насадки для тела и для подмышек фотоэпилятора Philips Lumea не оснащены стеклом или окошком. Однако само устройство Lumea оснащено фильтром для защиты кожи.

Насадка для тела (рис. 1) входит в комплект всех моделей Lumea. Насадка для подмышек (рис. 2) входит в комплект моделей Lumea BRI947, BRI948, BRI956 и BRI959.

Все другие насадки Philips Lumea оснащены красным или прозрачным стеклом или окошком.