• На коже может появиться покраснение и/или возникнуть покалывание, жжение, кожа может нагреваться. Эта реакция быстро проходит.

• Кожа может стать сухой или может появиться зуд. Охладите обработанный участок кожи с помощью охлаждающей рукавицы или влажной салфетки для лица. Если сухость не проходит, также можно нанести увлажняющий крем без отдушек.

Примечание. Полный список редких побочных эффектов см. в руководстве пользователя. Также для получения помощи можно связаться с нами.