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    BRI955/00 Lumea IPL 9000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Lumea IPL 9000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    BRI955/00

    Каковы побочные эффекты при использовании Philips Lumea

    Если вы используете прибор Philips Lumea в соответствии с инструкциями, серьезных побочных эффектов возникнуть не должно. Однако возможно проявление следующих реакций.

    Распространенные побочные эффекты Philips Lumea

    • На коже может появиться покраснение и/или возникнуть покалывание, жжение, кожа может нагреваться. Эта реакция быстро проходит.

    • Кожа может стать сухой или может появиться зуд. Охладите обработанный участок кожи с помощью охлаждающей рукавицы или влажной салфетки для лица. Если сухость не проходит, также можно нанести увлажняющий крем без отдушек.

    Примечание. Полный список редких побочных эффектов см. в руководстве пользователя. Также для получения помощи можно связаться с нами.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

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