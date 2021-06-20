Lumea IPL 9000 SeriesФотоэпилятор IPL для удаления волос
BRI955/00
Можно ли использовать прибор Philips Lumea в ванной?
Прибор Philips Lumea не является водонепроницаемым. Попадание воды может привести к повреждению внутренних элементов. По этой причине Philips Lumea запрещается использовать в ванной или душе. Также перед использованием Philips Lumea кожа должна быть абсолютно сухой.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})
Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.