Перед использованием Philips Lumea важно, чтобы на коже не было волосков. Если в обрабатываемой области остались волоски, они могут сгорать. Это может стать причиной дискомфорта, появления неприятного запаха гари и даже дыма.

Волоски можно удалить с помощью бритвы, восковых полосок или эпилятора. При использовании восковых полосок мы советуем подождать по крайней мере 24 часа, и только потом использовать прибор Lumea.