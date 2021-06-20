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    BRI955/00 Lumea IPL 9000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Lumea IPL 9000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    BRI955/00

    Во время использования Philips Lumea есть запах гари

    Если при использовании Philips Lumea появляется странный запах, ознакомьтесь с возможными причинами и способами решения проблемы ниже.

    Вы не удалили волосы с кожи

    Перед использованием Philips Lumea важно, чтобы на коже не было волосков. Если в обрабатываемой области остались волоски, они могут сгорать. Это может стать причиной дискомфорта, появления неприятного запаха гари и даже дыма.

    Волоски можно удалить с помощью бритвы, восковых полосок или эпилятора. При использовании восковых полосок мы советуем подождать по крайней мере 24 часа, и только потом использовать прибор Lumea.

    Удаление волос перед использованием Philips Lumea

    Кожа недостаточно чистая

    Перед использованием Philips Lumea кожу необходимо очистить и высушить надлежащим образом. Загрязнения на коже могут сгореть от вспышки прибора Lumea и стать причиной запаха гари.

    Прибор Philips Lumea недостаточно чистый

    Необходимо регулярно очищать стекло прибора Philips Lumea. Грязное стекло может стать причиной неприятного запаха или запаха гари.

    Lumea также необходимо очищать для эффективной работы прибора. Очищайте прибор Lumea после каждого использования. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.

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      Где найти номер модели?

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