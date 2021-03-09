Перед использованием Philips Lumea полностью удалите с кожи волосы. Это можно сделать с помощью бритвы, восковых полосок или эпилятора, пока не останется заметных волос. При использовании восковых полосок рекомендуется подождать по крайней мере 24 часа и только потом использовать прибор Lumea.

Примечание. Некоторые волосы отрастают снова даже при частом использовании прибора Philips Lumea. Это происходит потому, что во время эпиляции волосы на обрабатываемом участке находятся в разных фазах роста. Отрастающие волосы будут становиться тоньше и мягче и в конечном итоге выпадут.