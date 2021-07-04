Информация о среднем времени приготовления некоторых из наиболее часто используемых продуктов приведена в таблице в руководстве пользователя. Руководство можно загрузить на веб-странице поддержки мультипечи Philips.

Указаны лишь примеры настроек. Настройки можно изменить в зависимости от вида, размера и формы продуктов.