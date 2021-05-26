Если соковыжималка Philips не включается, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Шнековая соковыжималка Philips не работает.
Возможно, не активированы защитные фиксаторы
Убедитесь, что контейнер для мякоти, блок соковыжималки и носик установлены правильно до упора, как показано на изображениях.
Соковыжималка могла отключиться из-за перегрузки
Попробуйте снова включить прибор или нажмите и удерживайте кнопку предварительной очистки. Если нажатие кнопки предварительной очистки не решило проблему, очистите блок соковыжималки.