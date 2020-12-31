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    BHD300/00 3000 Series Фен для волос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    3000 Series Фен для волос

    BHD300/00

    Стайлер для волос Philips не включается

    Если вам не удается включить стайлер для волос Philips, ознакомьтесь с советами по устранению неполадок для самостоятельного решения проблемы.

    Устройство не подключено к сети

    Перед включением стайлера для волос убедитесь, что он подключен к рабочей розетке электросети. Чтобы проверить, работает ли электрическая розетка, попробуйте подключить к ней другое устройство и проверить, работает ли оно.

    Недопустимое напряжение электросети

    Убедитесь, что напряжение электросети соответствует допустимому напряжению стайлера для волос. Подробную информацию относительно допустимого напряжения электросети см. в руководстве по эксплуатации.

    Шнур может быть поврежден

    Если стайлер для волос по-прежнему не включается, возможно, поврежден шнур питания. В этом случае обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.

    Информация на данной странице относится к моделям: BHD300/00 , BHD302/30 , BHD360/20 , BHD350/10 , BHD341/10 , BHD340/10 , HP4993/00 , BHD274/00 , BHD827/00 , BHD003/00 , BHS378/00 , BHS377/00 , BHS376/00 , BHS375/00 , BHD290/00 , BHH811/00 , HPS930/00 , HP8664/00 , HP8654/00 , HP8374/00 , HP8361/00 , HP8302/00 , HP8281/00 , BHS677/00 , BHS675/00 , BHS674/00 , BHH880/00 , HP8283/00 , HP8324/00 , BHH822/00 , HP8323/00 , HP8321/00 , BHH777/00 , BHS380/00 , BHS380/50 , HP8372/00 , HP8662/00 , HP8280/00 , HP8319/00 , HP8640/40 , HP8640/00 , HP8320/00 , HP8339/20 , HP8345/00 , HP8600/40 , HP8294/40 , HP8363/00 , HP8292/00 , HP8294/00 , HP8343/00 , HP8344/00 , HP8655/00 , HP8270/00 , HP8298/22 , HP8299/00 , HP8260/00 , HP8309/22 , HP8665/00 , HP8333/00 , HP8362/00 , HP8339/00 , HP8195/00 , HP8298/00 , HP8106/00 , HP8297/00 , HP8341/00 , HP8309/00 , HP8296/00 , HP4668/22 , HP8300/20 , HP4962/22 , HP4961/22 , HP4935/22 , HP4698/22 , HP4686/22 , HP4657/00 , HP8651/00 , HP8600/00 , HP8183/00 , HP8182/00 , HP8180/00 , HP4940/00 , HP4935/00 , HP4829/00 , HP4674/00 , HP8350/00 , HP4997/00 , HP8331/01 , HP8331/00 , HP8300/00 , HP4687/00 , HP4686/00 , HP4666/00 , HP4698/10 , HP4931/00 , HP4638/00 , HP4668/29 , HP4992/00 , HP4991/00 , HP4990/00 , HP4867/00 , HP4668/00 , HP4963/00 , HP4962/00 , HP4961/00 , HP4960/00 , HP4980/00 , HP4983/00 , HP4982/00 , HP4981/00 , HP4624/00 , HP4671/00 , HP4625/00 , HP4642/00 , HP4646/00 , HP4653/01 , HP4658/00 , HP4661/00 , HP4667/00 , HP4669/00 , HP4688/00 , HP4680/00 , HP4680/01 , HP4698/01 , HP4696/01 , HP4696/00 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Выполните поиск по номеру продукта.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
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