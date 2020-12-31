Стайлер для волос Philips не включается

Если вам не удается включить стайлер для волос Philips, ознакомьтесь с советами по устранению неполадок для самостоятельного решения проблемы.

Устройство не подключено к сети Перед включением стайлера для волос убедитесь, что он подключен к рабочей розетке электросети. Чтобы проверить, работает ли электрическая розетка, попробуйте подключить к ней другое устройство и проверить, работает ли оно.

Недопустимое напряжение электросети Убедитесь, что напряжение электросети соответствует допустимому напряжению стайлера для волос. Подробную информацию относительно допустимого напряжения электросети см. в руководстве по эксплуатации.