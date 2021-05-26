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    HP4993/00 SalonDry Pro Фен
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    SalonDry Pro Фен

    HP4993/00

    Функция ионизации на стайлере для волос Philips

    При работе функции ионизации ваш фен или выпрямитель для волос Philips генерирует поток негативно заряженных ионов, которые нейтрализуют положительно заряженные ионы в атмосфере. Этот процесс нейтрализации способствует закрытию волосяных чешуек и снимает статическое электричество. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.

    Информация на данной странице относится к моделям: HP4993/00 , BHS830/00 , HP8217/00 , BHD290/00 , BHS378/00 , BHS377/00 , BHS376/00 , BHS375/00 , BHD029/00 , HPS930/00 , HPS920/00 , HPS910/00 , HP8664/00 , HP8374/00 , HP8361/00 , HP8281/00 , HP8243/00 , HP8238/10 , HP8234/10 , HP8233/00 , HP8232/00 , HP8204/10 , BHS677/00 , BHS675/00 , BHS674/00 , BHD030/00 , HP8283/00 , HP8324/00 , BHD184/00 , BHP942/00 , HPS950/00 , BHD282/00 , HP8323/00 , BHD176/00 , BHS380/00 , BHS380/50 , HP8372/00 , HP8280/00 , HP8320/00 , HP8343/00 , HP8344/00 , HP8270/00 , HP8299/00 , HP8260/00 , HP8665/00 , HP8333/00 , HP8195/00 , HP8297/00 , HP8342/00 , HP8341/00 , HP4935/22 , HP8310/00 , HP8251/00 , HP8250/00 , HP4674/00 , HP8183/00 , HP8182/00 , HP4935/00 , HP4997/00 , HP4638/00 , HP4990/00 , HP4992/00 , HP4991/00 , HP4982/00 , HP4983/00 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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