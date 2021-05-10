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    BHD300/00 3000 Series Фен для волос НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    3000 Series Фен для волос

    BHD300/00

    Как использовать насадки с феном Philips?

    В зависимости от модели фена Philips устройство может поставляться с несколькими насадками. Узнайте, как ими пользоваться.

    Всегда обращайтесь к инструкциям по эксплуатации, чтобы понять, какие насадки поставляются с вашей моделью фена и как ими пользоваться. 

    Диффузор для объема

    Насадка-диффузор обеспечивает быструю равномерную сушку, сокращает спутывание волос и придает им объем. Для наилучших результатов работайте с ней следующим образом.
    1.  Установите насадку-диффузор на переднюю часть фена.
    2. Для более объемных локонов и прически удерживайте фен в вертикальном положении возле кончиков волос. Перемещайте фен круговыми движениями.
    3. Для объема от корней волос удерживайте фен ближе к голове. Убедитесь, что диффузор немного касается кожи головы. Перемещайте фен круговыми движениями.
    Использование насадки-диффузора для придания объема с феном Philips

    Насадка для укладки

    Насадка-концентратор (также насадка-стайлер) используется для придания волосам гладкости и блеска. Для использования этой насадки выполните эти простые действия.
    1.  Установите насадку-стайлер на переднюю часть фена.
    2. Направьте насадку на щетку, которую вы используете для сушки волос. Направленный поток воздуха позволит создать идеальную прическу.
    Использование насадки-стайлера с феном Philips

    Информация на данной странице относится к моделям: BHD300/00 , BHD302/30 , BHD360/20 , BHD350/10 , BHD341/10 , BHD340/10 , HP4993/00 , BHD274/00 , BHD827/00 , HP8217/00 , BHD003/00 , HP8229/60 , BHD290/00 , BHD002/00 , HPS920/00 , HPS910/00 , HP8281/00 , HP8243/00 , HP8238/10 , HP8234/10 , HP8233/00 , HP8232/00 , HP8230/60 , HP8230/00 , HP8204/10 , BHD030/00 , BHD029/00 , BHD004/00 , HP8283/00 , BHD184/00 , BHP942/00 , BHD282/00 , BHD001/00 , BHD176/00 , HP8280/00 , HP8640/00 , HP8641/00 , HP8640/40 , HP8294/40 , HP8292/00 , HP8294/00 , HP8105/40 , HP8270/00 , HP8298/22 , HP8299/00 , HP8260/00 , HP8195/00 , HP8298/00 , HP8105/00 , HP8106/00 , HP8296/00 , HP4935/22 , HP8251/00 , HP8250/00 , HP8103/00 , HP4962/22 , HP4961/22 , HP4829/00 , HP8183/00 , HP8182/00 , HP8180/00 , HP4940/00 , HP4935/00 , HP4931/00 , HP4990/00 , HP4992/00 , HP4991/00 , HP4867/00 , HP4960/00 , HP4961/00 , HP4962/00 , HP4963/00 , HP4980/00 , HP4981/00 , HP4982/00 , HP4983/00 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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