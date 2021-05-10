Как использовать насадки с феном Philips?
Всегда обращайтесь к инструкциям по эксплуатации, чтобы понять, какие насадки поставляются с вашей моделью фена и как ими пользоваться.
Диффузор для объема
- Установите насадку-диффузор на переднюю часть фена.
- Для более объемных локонов и прически удерживайте фен в вертикальном положении возле кончиков волос. Перемещайте фен круговыми движениями.
- Для объема от корней волос удерживайте фен ближе к голове. Убедитесь, что диффузор немного касается кожи головы. Перемещайте фен круговыми движениями.
Насадка для укладки
- Установите насадку-стайлер на переднюю часть фена.
- Направьте насадку на щетку, которую вы используете для сушки волос. Направленный поток воздуха позволит создать идеальную прическу.