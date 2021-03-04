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    EP1223/00 Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP1223/00

    Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco издает странные звуки

    Если эспрессо-кофемашина Philips/Saeco издает громкий или необычный шум, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.

    Резервуар для воды вставлен не полностью

    Очень важно, чтобы резервуар для воды был должным образом установлен в кофемашину. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды.

    • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что резервуар задвинут максимально глубоко.
    • Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.

    В кофемашину попал воздух

    При попадании воздуха машина издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните следующие действия.

    1. ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
    2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
    3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
    4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

    1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
    2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
    3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
    4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
    5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.

    Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.

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    Варочная группа загрязнена и нуждается в смазке

    Шум от кофемашины при приготовлении кофе является нормальным явлением. Однако если кофемашина издает необычный шум, рекомендуется очистить варочную группу и смазать ее.

    Важно еженедельно промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:

    1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
    3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.

    Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

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    Информация на данной странице относится к моделям: EP1223/00 , EP2224/40 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP1222/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2230/10 , EP2231/40 , EP2235/40 , EP3241/50 , EP3243/50 , EP3246/70 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5334/10 , SM5479/10 , EP5335/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , SM5570/10 , SM5473/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP3363/10 , EP4010/00 , SM7580/00 , SM7685/00 , SM7581/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8919/59 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8664/09 , HD8885/09 , HD8865/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8767/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , RI9913/06 , RI9914/01 , HD8743/19 , RI9702/01 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9305/01 , RI9305/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9828/11 , RI9701/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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