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    EP4343/70 Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP4343/70

    На кофемашине Philips/Saeco отображается код ошибки

    Если в работе эспрессо-кофемашины Philips происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.

    Примечание. Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.

    Код ошибки 01: Кофемолка не работает должным образом

    Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.
    Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги:
    1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2. Извлеките варочную группу.
    3. Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.  Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
    4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Возможно, придется приложить усилие.
    5. Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
    6. Установите пылесос у выходного отверстия воронки для кофе, прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть.
    7. Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.
    8. После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В этом случае повторно проведите процедуру очистки.
    Примечание. Чтобы избежать засорения воронки для кофе, не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен и еженедельно проводите очистку воронки для кофе.
    Очистка воронки для кофе на эспрессо-кофемашине Philips

    Код ошибки 03: Варочная группа загрязнена

    Если отображается код E03, варочная группа засорилась и не работает должным образом. Промойте варочную группу, чтобы решить проблему. См. инструкции по очистке ниже.
    1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
    3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
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    Код ошибки 04: Варочная группа не установлена должным образом

    Если отображается код E04, в кофемашину не установлена варочная группа. Откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.

    Код ошибки 05: В каналы подачи воды попал воздух

    Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.

    1. Отключите кофемашину
    2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
    3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
    4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

    Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

    1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
    2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
    3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
    4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
    5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
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    Код ошибки 14: Кофемашина перегрелась

    Появление кода ошибки 14 указывает на то, что эспрессо-кофемашина перегрелась. Для устранения этой проблемы выключите машину и подождите 30 минут, пока она не остынет.

    Код ошибки 11 или 19: Устройству нужно адаптироваться к комнатной температуре

    При появлении кода ошибки 11 или 19 подождите некоторое время, чтобы машина адаптировалась к комнатной температуре после транспортировки/хранения вне помещения. Эти ошибки чаще происходят зимой, особенно в холодные дни, когда температура на улице составляет около 0 градусов. 

    Выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова. 

    Также стоит убедиться, что штекер должным образом подключен к разъему на задней панели кофемашины. Надавите на него до полной фиксации! Убедитесь, что вилка питания должным образом вставлена в розетку электросети. 

    Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок или если решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

    Информация на данной странице относится к моделям: EP4343/70 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5334/10 , SM5479/10 , EP5335/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , SM5570/10 , SM5473/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP3363/10 , EP4010/00 , SM7580/00 , SM7685/00 , SM7581/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8919/59 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8664/09 , HD8885/09 , HD8865/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8767/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , RI9913/06 , RI9914/01 , HD8743/19 , RI9702/01 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9305/01 , RI9305/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9828/11 , RI9701/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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