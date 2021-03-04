Series 1200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
EP1223/00
Из эспрессо-кофемашины Philips/Saeco не поступает кофе
Существует несколько причин, почему кофе может не поступать из эспрессо-кофемашины Philips/Saeco. Ниже вы найдете решения, которые помогут вам самостоятельно решить проблему.
Примечание. При первом использовании кофемашины в течение первого приготовления кофе из нее поступает всего несколько капель кофе. Приготовьте еще несколько чашек кофе, чтобы оптимизировать процесс помола.
В каналы подачи попал воздух, подача воды невозможна
При попадании воздуха машина издает громкий жужжащий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните следующие действия.
ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
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Варочная группа загрязнена
Кофе может не подаваться из кофемашины из-за засора или грязи в варочной группе. Варочную группу необходимо мыть еженедельно. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Примечание. Для тщательной очистки варочной группы рекомендуется использовать таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips (CA6704).
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Носик подачи кофе засорен
Если кофе не подается, возможно, засорился носик подачи кофе. Для очистки можно использовать средство для очистки труб или иголку — это поможет избавиться от загрязнения.
Использование функции приготовления предварительно молотого кофе
При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение.
Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и прерыванию процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена.
Кофемашину необходимо очистить от накипи
Когда в последний раз вы проводили очистку эспрессо-кофемашины от накипи? На всех кофемашинах предусмотрен специальный индикатор очистки от накипи. Рекомендуется проводить очистку от накипи, как только на кофемашине появляется соответствующее уведомление. Если не выполнять очистку на накипи, образование накипи внутри кофемашины может стать причиной неисправности устройства.
Инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в руководстве по эксплуатации или здесь.
Засор в отделении для предварительно молотого кофе
Если засорилось отделение для предварительно молотого кофе, подача кофе невозможна. Для устранения этой неполадки выполните следующие действия или следуйте видеоинструкции:
Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
Откройте крышку отделения для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.
Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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