При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение.

Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и прерыванию процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена.