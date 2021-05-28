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    EP2224/40 Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Series 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP2224/40

    Кофемашина Philips/Saeco протекает

    Если в кофемашине Philips/Saeco появилась протечка, это может быть связано с рядом причин. Ниже вы найдете список возможных мест протечки и способы устранения проблемы:

    1. В поддон для капель попадает вода?
    2. Чистая вода вытекает из-под кофемашины или сбоку устройства?
    3. Остаются ли коричневатые разводы на столе или под кофемашиной?

    1. Вода протекает в поддон для капель

    Даже если при промывке будет попадать в подставленную емкость через носик для подачи кофе, эта вода все равно будет попадать в поддон для капель. Это связано с тем, что кофемашина сливает промывочную воду в поддон для капель при автоматической промывке для управления промывкой внутренних систем и обеспечения оптимальной производительности устройства.

    Автоматическая промывка выполняется при перезагрузке кофемашины после приготовления напитка или после использования капучинатора.

    Эта промывочная вода может создать ощущение, что в поддоне для капель всегда остается некоторое количество воды или что он заполняется быстрее, чем должен. Однако это не является следствием наличия протечки в кофемашине.

    Примечание. Если поддон для капель заполняется водой после приготовления 2 чашек кофе или за ночь (без использования кофемашины), советует вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи.

    2. Чистая вода под кофемашиной или резервуаром для воды

    Если под кофемашиной или рядом с резервуаром для воды вы обнаружили чистую воду, это означает, что резервуар для воды был установлен в кофемашину некорректно.

    Для решения проблемы убедитесь, что резервуар для воды должным образом установлен в кофемашину, надавив на него до фиксации.

    Если резервуар для воды установлен правильно, а под кофемашину все еще поступает чистая вода, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

    3. Коричневые разводы на поверхности кухонного стола или под кофемашиной

    Существует две причины появления разводов на поверхности кухонного стола или под кофемашиной:

    1. Поддон для капель был переполнен, и вода пролилась во время извлечения. Во избежание этого ежедневно или каждый раз при заполнении и появлении красного индикатора извлекайте и опустошайте поддон для капель.
    2. После извлечения или выдвигания поддона для капель небольшое количество промывочной воды из варочной группы может оказаться на поверхности кухонного стола справа под кофемашиной. Рекомендуется еженедельно вытирать эту область тканью. Не беспокойтесь — это не является протечкой в кофемашине.

    Информация на данной странице относится к моделям: EP2224/40 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP4343/70 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2230/10 , EP2231/40 , EP2235/40 , EP3241/50 , EP3243/50 , EP3246/70 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5334/10 , SM5479/10 , EP5335/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , SM5570/10 , SM5473/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP3363/10 , EP4010/00 , SM7580/00 , SM7685/00 , SM7581/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8919/59 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8664/09 , HD8885/09 , HD8865/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8767/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , RI9913/06 , RI9914/01 , HD8743/19 , RI9702/01 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9305/01 , RI9305/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9828/11 , RI9701/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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