Ниже вы найдете инструкции по очистке классического капучинатора.

Ежедневная очистка: Извлеките внешнюю часть классического капучинатора и промойте ее водой. Также убедитесь, что вы прочистили небольшое отверстие. Если вам кажется, что там образовался засор, прочистите его иголкой.

Извлеките внешнюю часть классического капучинатора и промойте ее водой. Также убедитесь, что вы прочистили небольшое отверстие. Если вам кажется, что там образовался засор, прочистите его иголкой. Ежемесячная очистка: Для предотвращения засорения контура подачи молока используйте средство Philips (CA6705).

Если вы используете классический капучинатор с регулятором, обязательно снимите регулятор при очистке области под краном и дайте компонентам высохнуть перед сборкой.

