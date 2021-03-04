Если из резервуара для воды эспрессо-кофемашины Philips/Saeco не поступает вода, это связано с тем, что в кофемашину попал воздух, и подача воды невозможна. Ниже вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.
Из резервуара для воды Philips/Saeco не поступает вода
Резервуар для воды вставлен не полностью
Возможно, резервуар для воды неправильно установлен в кофемашину, и забор воды не осуществляется должным образом.
- Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что он задвинут максимально глубоко.
- Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.
Удалите попавший в кофемашину воздух
Чтобы убрать воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
- ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
- Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
- Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
- Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
- Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
- Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
- Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
- Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
- Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
Засорился носик подачи горячей воды (для кофемашин с панарелло/классическим капучинатором)
Если носик для подачи горячей воды засорился, снимите внешнюю часть панарелло/классического капучинатора и проверьте, не засорился ли носик накипью (белые частицы внутри или вокруг носика).
При наличии накипи удалите ее с помощью средства для удаления накипи.
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