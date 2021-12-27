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    Как изменить объем кофе на кофемашине Philips

    Ниже вы найдете информацию и видеоурок по программированию объема кофе согласно вашим предпочтениям на кофемашинах Philips из списка.

    Изменение объема кофе на кофемашине Philips 1200/2200/3200

    По умолчанию на кофемашине есть 3 варианта объема для каждого вида кофе: малый, средний и большой. 
    Однако вы можете настроить объем кофе согласно своим потребностям — эта опция доступна только в режиме "Большой объем". 

    Ознакомьтесь с инструкциями ниже или посмотрите видео.
    1. Чтобы настроить большой объем кофе, нажмите и удерживайте значок выбранного вида кофе в течение 3 секунд. Верхний индикатор объема кофе и верхний индикатор объема молока (только определенные типы) начнут пульсировать, как и кнопка START/STOP — это означает, что вы перешли в режим программирования.
    2. Нажмите кнопку START/STOP. Кофемашина начнет варить выбранный кофе. Индикатор запуска сначала начнет гореть ровным светом. Когда кофемашина будет готова сохранить выбранный объем, индикатор START/STOP начнет пульсировать.
    3. Еще раз нажмите кнопку START/STOP, когда в чашке будет налито необходимое количество кофе или молока. В случае с капучино или латте макиато сначала будет подаваться молоко. Нажмите кнопку START/STOP, когда в чашке будет налито необходимое количество молока. Кофемашина автоматически начнет подавать кофе. Нажмите кнопку START/STOP еще раз, когда в чашке будет налито необходимое количество кофе.
    После программирования нового объема кофе/молока для режима "Большой объем" кофемашина будет подавать
    новый объем кофе/молока каждый раз при выборе большого объема для этого вида кофе.
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    Изменение объема эспрессо и другого кофе с помощью функции памяти на кофемашине Philips 5000

    С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.

    Инструкции 
    1. Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти
    2. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе.
    3. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
    4. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
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    Изменение объема капучино или латте макиато с помощью функции памяти на кофемашине Philips 5000

    С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.

    Инструкции 
    1. Убедитесь, что установлен кувшин для молока и в нем достаточно молока.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккиато, пока на дисплее не появится значок памяти
    3. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление молочной пены.
    4. Когда будет приготовлено желаемое количество молочной пены, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. После этого эспрессо-кофемашина начнет приготовление напитка.
    5. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
    6. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 4000/3100

    С помощью функции памяти кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 3000

    С помощью функции памяти кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000

    С помощью функции памяти кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
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    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

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    Информация на данной странице относится к моделям: EP1223/00 , EP1222/00 , EP1224/00 , EP3246/70 , EP2231/40 , EP3243/50 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5335/10 , SM5479/10 , EP5334/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , SM5570/10 , SM5473/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP5360/10 , EP3363/10 , EP4010/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8919/59 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8865/09 , HD8885/09 , HD8664/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8767/01 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9752/11 , RI9755/11 , RI9757/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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