Как изменить объем кофе на кофемашине Philips
Ниже вы найдете информацию и видеоурок по программированию объема кофе согласно вашим предпочтениям на кофемашинах Philips из списка.
Изменение объема кофе на кофемашине Philips 1200/2200/3200
По умолчанию на кофемашине есть 3 варианта объема для каждого вида кофе: малый, средний и большой.
Однако вы можете настроить объем кофе согласно своим потребностям — эта опция доступна только в режиме "Большой объем".
Ознакомьтесь с инструкциями ниже или посмотрите видео.
новый объем кофе/молока каждый раз при выборе большого объема для этого вида кофе.
Однако вы можете настроить объем кофе согласно своим потребностям — эта опция доступна только в режиме "Большой объем".
Ознакомьтесь с инструкциями ниже или посмотрите видео.
- Чтобы настроить большой объем кофе, нажмите и удерживайте значок выбранного вида кофе в течение 3 секунд. Верхний индикатор объема кофе и верхний индикатор объема молока (только определенные типы) начнут пульсировать, как и кнопка START/STOP — это означает, что вы перешли в режим программирования.
- Нажмите кнопку START/STOP. Кофемашина начнет варить выбранный кофе. Индикатор запуска сначала начнет гореть ровным светом. Когда кофемашина будет готова сохранить выбранный объем, индикатор START/STOP начнет пульсировать.
- Еще раз нажмите кнопку START/STOP, когда в чашке будет налито необходимое количество кофе или молока. В случае с капучино или латте макиато сначала будет подаваться молоко. Нажмите кнопку START/STOP, когда в чашке будет налито необходимое количество молока. Кофемашина автоматически начнет подавать кофе. Нажмите кнопку START/STOP еще раз, когда в чашке будет налито необходимое количество кофе.
новый объем кофе/молока каждый раз при выборе большого объема для этого вида кофе.
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Изменение объема эспрессо и другого кофе с помощью функции памяти на кофемашине Philips 5000
С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.
Инструкции
Инструкции
- Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти.
- Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе.
- Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
- Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
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Изменение объема капучино или латте макиато с помощью функции памяти на кофемашине Philips 5000
С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.
Инструкции
Инструкции
- Убедитесь, что установлен кувшин для молока и в нем достаточно молока.
- Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккиато, пока на дисплее не появится значок памяти.
- Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление молочной пены.
- Когда будет приготовлено желаемое количество молочной пены, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. После этого эспрессо-кофемашина начнет приготовление напитка.
- Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
- Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 4000/3100
С помощью функции памяти кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 3000
С помощью функции памяти кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000
С помощью функции памяти кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
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Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
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