Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    EP1222/00 Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP1222/00

    Как изменить объем кофе на эспрессо-кофемашине Saeco

    Хотите изменить стандартную порцию кофе на эспрессо-кофемашине? Объем порции можно запрограммировать с помощью функции памяти.

    Изменение объема эспрессо и обычного кофе

    С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.

    Инструкции

    1. Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти.
    2. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе.
    3. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
    4. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
    Play Pause

    Изменение объема капучино и латте маккиато

    С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.

    Инструкции

    1. Убедитесь, что установлен кувшин для молока и в нем достаточно молока.
    2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккиато, пока на дисплее не появится значок памяти.
    3. Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление молочной пены.
    4. Когда будет приготовлено желаемое количество молочной пены, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. После этого эспрессо-кофемашина начнет приготовление напитка.
    5. Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
    6. Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
    Play Pause

    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco PicoBaristo

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco PicoBaristo можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

    Play Pause

    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco Incanto

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco Incanto можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

    Play Pause

    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 4000/3100

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

    Play Pause

    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 3000

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

    Play Pause

    Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000

    С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.

    Play Pause

    Информация на данной странице относится к моделям: EP1222/00 , EP1224/00 , EP2231/40 , EP3243/50 , EP3246/70 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5334/10 , SM5479/10 , EP5335/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , SM5570/10 , SM5473/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP3363/10 , EP4010/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8919/59 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8664/09 , HD8885/09 , HD8865/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8767/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9752/11 , RI9755/11 , RI9757/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Поиск и устранение неисправностей

    Шум (1)
    Высокое качество (14)
    Будильник (1)
    Кофемолка (1)
    Протечка (1)

    Ищете информацию о другом продукте?

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips