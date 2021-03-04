Хотите изменить стандартную порцию кофе на эспрессо-кофемашине? Объем порции можно запрограммировать с помощью функции памяти.
Как изменить объем кофе на эспрессо-кофемашине Saeco
Изменение объема эспрессо и обычного кофе
С помощью функции памяти можно изменить стандартный объем порции кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции эспрессо. Если же вы хотите изменить параметры приготовления эспрессо лунго, обычного кофе или café crema, нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка.
Инструкции
- Нажмите и удерживайте кнопку нужного напитка, пока на дисплее не появится значок памяти.
- Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление кофе.
- Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
- Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
Изменение объема капучино и латте маккиато
С помощью функции памяти можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению и сохранению новой порции капучино. Чтобы отрегулировать объем латте маккиато, нажмите и удерживайте кнопку приготовления латте маккиато.
Инструкции
- Убедитесь, что установлен кувшин для молока и в нем достаточно молока.
- Нажмите и удерживайте кнопку приготовления капучино или латте маккиато, пока на дисплее не появится значок памяти.
- Эспрессо-кофемашина выполнит программирование и начнет приготовление молочной пены.
- Когда будет приготовлено желаемое количество молочной пены, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление. После этого эспрессо-кофемашина начнет приготовление напитка.
- Когда будет приготовлено желаемое количество кофе, нажмите кнопку OK, чтобы остановить приготовление.
- Теперь эспрессо-кофемашина будет готовить именно такое количество кофе.
Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco PicoBaristo
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco PicoBaristo можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Saeco Incanto
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Saeco Incanto можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 4000/3100
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 4000/3100 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 3000
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 3000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.
Изменение объема кофе на эспрессо-кофемашине Philips 2100/2000
С помощью функции памяти эспрессо-кофемашины Philips 2100/2000 можно изменить стандартную порцию кофе. Посмотрите видеоролик с инструкциями по изменению стандартной порции.