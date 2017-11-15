Очистка от накипи позволяет поддерживать оптимальную работу кофемашины Saeco GranBaristo. Узнайте, как это делать самостоятельно.
Как очищать кофемашину Saeco GranBaristo от накипи?
Перед началом цикла очистки от накипи
- Полный цикл очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки.
- Начав процесс очистки от накипи, необходимо довести его до конца.
- Используйте раствор Saeco/Philips CA7600 или CA6701, никогда не применяйте уксус для очистки от накипи.
Приступая к работе
- Слейте жидкость из поддона для капель.
- Наполните молочный кувшин чистой водой до минимальной отметки и установите в кофемашину.
- Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
- Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).