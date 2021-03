1) Нажмите кнопку MENU для входа в меню, прокрутите страницу вниз с помощью кнопки перехода вниз. Выберите MACHINE MENU (Меню кофемашины). Нажмите OK для подтверждения.

2) Выберите MAINTENANCE (Обслуживание). Нажмите OK для подтверждения.

3) Выберите DESCALING (Очистка от накипи). Нажмите OK для подтверждения.

4) Нажмите OK для запуска процесса очистки от накипи.

5) Слейте воду из резервуара для воды и влейте в него весь объем раствора для удаления накипи Saeco. Долейте в резервуар воду до отметки MAX и установите его на место. Нажмите OK для подтверждения.

6) Слейте воду из внутреннего поддона для капель. Нажмите OK для подтверждения.

7) Наполните молочный кувшин чистой водой наполовину. Установите кувшин и откройте диспенсер кувшина для молока.

8) Поставьте одну емкость под трубкой выхода пара/горячей воды, вторую — под носиком выхода кофе/молока. Нажмите OK для подтверждения.

9) Кофемашина начнет подачу раствора для удаления накипи через определенные интервалы. На дисплее отобразится ход выполнения цикла.

10) Подождите, пока на кофемашине прекратится подача и отобразится сообщение “RINSE TANK & FILL WITH WATER” (Промойте резервуар и наполните его водой).

11) Ополосните резервуар для воды, наполните его свежей водой до отметки MAX и установите на место. Нажмите OK для подтверждения.

12) Слейте воду из внутреннего поддона для капель. Нажмите OK для подтверждения.

13) Извлеките молочный кувшин и опустошите его. Наполните кувшин для молока чистой водой наполовину. Установите кувшин и откройте диспенсер кувшина для молока. Нажмите OK для подтверждения.

14) Установите емкость под трубкой выхода пара/горячей воды и носиком подачи. Нажмите OK для подтверждения.

15) Будет запущен цикл промывки. На дисплее будет отображаться ход выполнения цикла.

16) По окончании цикла промывки кофемашина автоматически запустит цикл нагрева. Символ очистки от накипи исчезнет с дисплея.

17) Очистите поддон для капель, молочный кувшин и другие детали.

18) Кофемашина готова к использованию.