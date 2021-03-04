Смазывание варочной группы кофемашины Philips/Saeco обеспечивает правильное движение механических деталей варочной группы. Ниже вы найдете рекомендации по смазыванию и информацию о том, насколько часто нужно выполнять эту процедуру. Также ниже вы найдете нашу видеоинструкцию.