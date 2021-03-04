Смазывание варочной группы кофемашины Philips/Saeco обеспечивает правильное движение механических деталей варочной группы. Ниже вы найдете рекомендации по смазыванию и информацию о том, насколько часто нужно выполнять эту процедуру. Также ниже вы найдете нашу видеоинструкцию.
Как смазывать варочную группу кофемашины Philips/Saeco?
Смазка варочной группы
Следуйте представленным ниже инструкциям по смазыванию деталей варочной группы:
- Выключите эспрессо-кофемашину
- Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Дайте ей высохнуть.
- Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон.
Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061. Ее можно приобрести в нашем интернет-магазине здесь.
Частота смазки
В зависимости от частоты использования эспрессо-кофемашины см. рекомендуемую частоту смазки ниже:
- Приготовление 1–5 напитков в день: выполняйте смазку раз в 4 месяца.
- Приготовление 6-9 напитков в день: выполняйте смазку раз в 2 месяца.
- Приготовление более 10 напитков в день: выполняйте смазку раз в месяц.