Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра
Новая запатентованная технология фильтра AquaClean значительно снижает риск засорения внутренних контуров кофемашины из-за скопления накипи и минимизирует неудобство при очистке от накипи.
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Рекомендуется использовать фильтр для воды и против накипи Saeco AquaClean.
Его новая запатентованная технология значительно снижает риск засорения внутренних контуров кофемашины из-за скопления накипи и минимизирует неудобство при очистке от накипи.