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    SM6480/00 Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    SM6480/00

    Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco: установка другого фильтра

    Ваша эспрессо-кофемашина Philips/Saeco предназначена для использования только с фильтром Philips/Saeco AquaClean. Другие фильтры несовместимы с этой кофемашиной.

    Новая запатентованная технология фильтра AquaClean значительно снижает риск засорения внутренних контуров кофемашины из-за скопления накипи и минимизирует неудобство при очистке от накипи.

    Приобрести новый фильтр можно в нашем интернет-магазине.

     

    Рекомендуется использовать фильтр для воды и против накипи Saeco AquaClean.

    Его новая запатентованная технология значительно снижает риск засорения внутренних контуров кофемашины из-за скопления накипи и минимизирует неудобство при очистке от накипи.

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

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