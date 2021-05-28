Для достижения идеального вкуса кофе попробуйте использовать различные настройки.

Изменение параметров кофемашины может привести к изменению вкуса напитка и консистенции брикетов отработанного кофе.

Например, измените настройку степени помола (на более тонкий) или объема кофе (меньший) и повторите попытку.

При выборе крупного помола напиток получается менее крепким, а брикет кофе — более водянистым.

Чем больше объем кофе, тем менее крепким получается напиток и тем более водянистым получается брикет.

Чем ниже степень крепости кофе, тем более водянистым получается брикет.