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    SM6585/00 Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    SM6585/00

    Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.

    Консистенция брикетов кофемашины Saeco/Philips зависит от настроек кофемашины и типа приготовляемых напитков.

    При первом использовании

    Если первые напитки получаются водянистыми, это нормально, так как система Saeco проводит регулировку. Приготовьте еще 5–7 чашек кофе.

    При регулярном использовании и приготовлении напитков определенного типа

    • После приготовления кофейного напитка при низком давлении, например американо, Café Crema или классического кофе. Консистенция брикетов отработанного кофе будет всегда водянистой, и в контейнере для кофейной гущи будет скапливаться больше воды.
    • После проведения цикла автоматической промывки/очистки остатки воды попадают в контейнер для кофейной гущи, что делает брикеты водянистыми.

    После изменения настроек кофемашины

    Для достижения идеального вкуса кофе попробуйте использовать различные настройки.
    Изменение параметров кофемашины может привести к изменению вкуса напитка и консистенции брикетов отработанного кофе.
    Например, измените настройку степени помола (на более тонкий) или объема кофе (меньший) и повторите попытку.

    • При выборе крупного помола напиток получается менее крепким, а брикет кофе — более водянистым.
    • Чем больше объем кофе, тем менее крепким получается напиток и тем более водянистым получается брикет.
    • Чем ниже степень крепости кофе, тем более водянистым получается брикет.

    Информация на данной странице относится к моделям: SM6585/00 , EP4343/70 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP1222/00 , EP1224/00 , EP2231/40 , EP3246/70 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5334/10 , SM5479/10 , EP5335/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5361/10 , SM5570/10 , SM5473/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP3363/10 , EP4010/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8919/59 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8664/09 , HD8885/09 , HD8865/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8767/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , RI9913/06 , RI9914/01 , HD8743/19 , RI9702/01 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9305/01 , RI9305/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9828/11 , RI9701/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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