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    EP1223/00 Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP1223/00

    Установка варочной группы в кофемашину Philips/Saeco

    Если вам не удается установить варочную группу в эспрессо-кофемашину Philips/Saeco, переведите варочную группу в нейтральное положение, а затем попробуйте установить ее на место.

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    Варочная группа не находится в нейтральном положении

    Перед установкой варочной группы убедитесь, что она находится в нейтральном положении. Варочная группа находится в нейтральном положении, когда стрелка на желтом цилиндре на боковой стороне варочной группы совмещена с черной стрелкой и буквой “N”. Желтый крючок сбоку должен находиться в вертикальном положении (см. изображение).

    Чтобы перевести варочную группу в нейтральное положение и установить ее обратно в кофемашину, выполните следующие действия.

    1. Извлеките варочную группу и закройте сервисную дверцу. Установите все остальные детали обратно в кофемашину (поддон для капель/контейнер для кофейной гущи, резервуар для воды).
    2. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить кофемашину. Подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
    3. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Пока кофемашина не будет готова к использованию, не предпринимайте никаких действий: не открывайте сервисную дверцу, не извлекайте поддон для капель или резервуар для воды.
    4. Установите варочную группу в нейтральное положение, прежде чем вставить ее. Чтобы установить варочную группу в нейтральное положение, сначала нажмите на рычаг, пока он не соприкоснется с основанием варочной группы (изобр. 1), затем убедитесь, что желтый крючок находится в крайнем верхнем положении; если нет, сдвиньте его вверх (изобр. 2).
    5. Откройте сервисную дверцу и задвиньте варочную группу обратно в кофемашину вдоль направляющих, пока она не зафиксируется в нужном положении.
    6. Закройте сервисную дверцу, выключите, а затем включите кофемашину.

    Примечание. Инструкции могут отличаться в зависимости от модели эспрессо-кофемашины. Более точные пошаговые инструкции см. в руководстве пользователя.

    Варочная группа эспрессо-кофемашины Philips

    Информация на данной странице относится к моделям: EP1223/00 , EP2224/40 , EP5447/90 , EP4349/70 , EP4343/70 , EP1222/00 , EP1224/00 , EP2220/10 , EP2221/40 , EP2230/10 , EP2231/40 , EP2235/40 , EP3241/50 , EP3243/50 , EP3246/70 , EP5310/10 , EP5330/10 , EP5310/20 , EP5334/10 , SM5479/10 , EP5335/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , SM5570/10 , SM5473/10 , EP3510/00 , EP3519/00 , EP3559/00 , EP3363/10 , EP4010/00 , SM7580/00 , SM7685/00 , SM7581/00 , HD8650/09 , HD8914/09 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8654/59 , HD8916/09 , HD8928/09 , HD8887/19 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8822/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8912/09 , HD8918/09 , HD8919/59 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8969/09 , HD8664/09 , HD8885/09 , HD8865/09 , HD8665/09 , HD8646/01 , HD8762/19 , HD8881/09 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/09 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8762/01 , HD8767/01 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8942/19 , RI9913/06 , RI9914/01 , HD8743/19 , RI9702/01 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8833/39 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 , RI9305/01 , RI9305/11 , RI9752/11 , RI9829/11 , RI9826/11 , RI9757/01 , RI9755/11 , RI9833/61 , RI9828/11 , RI9701/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

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