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    HS8020/17 NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    NIVEA Бритва NIVEA FOR MEN

    HS8020/17

    Как правильно использовать бритву Philips?

    Чтобы добиться наилучших результатов при использовании бритвы Philips, следуйте нашим советам и рекомендациям ниже.

    Подождите, пока кожа привыкнет

    Если вы впервые пользуетесь бритвой Philips, помните о том, что кожа сначала должна привыкнуть к воздействию электрической бритвы. Это означает, что после первых нескольких использований на коже может появляться небольшое раздражение. Подождите две-три недели, пока кожа привыкнет к новой бритве Philips.

    Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.

    Подравнивайте длинные волосы на лице

    Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.

    Если вы не брились в течение нескольких дней и у вас густая щетина, рекомендуется подравнять волоски перед началом бритья. Также это поможет сократить время бритья.

    Некоторые бритвы Philips оснащены специальной насадкой, которую можно использовать для подравнивания бороды. Если у вас ее нет, используйте обычный триммер для бороды.

    Будьте аккуратнее

    Во время бритья важно бережное воздействие, особенно если у вас чувствительная кожа, склонная к раздражению. Не надавливайте на бритву слишком сильно. Слегка прижимайте бритву к коже, приподнимая волоски, чтобы лезвия лучше их захватывали.

    При аккуратном перемещении бритвы сокращается интенсивность трения, поэтому процедура становится гораздо комфортнее.

    Советы по влажному бритью

    При использовании бритвы Philips с пеной или гелем для бритья соблюдайте следующие рекомендации.
    • Перед началом бритья всегда умывайтесь водой с небольшим количеством мыла.
    • Наносите на кожу пену или гель для бритья, которые вы обычно используете.
    • Брейтесь круговыми движениями. Таким образом вы сможете удалить все волоски — даже те, которые растут в разных направлениях.

    Советы по сухому бритью

    Большинство бритв Philips можно использовать как для влажного, так и для сухого бритья. Во время сухого бритья соблюдайте следующие рекомендации.
    • Сначала умойтесь водой с небольшим количеством мыла, а затем тщательно вытрите лицо.
    • Перед началом бритья подождите не менее 15 минут, чтобы кожа полностью высохла.
    • Перемещайте бритву по поверхности кожи круговыми движениями, чтобы лезвия захватывали все волоски, растущие в разных направлениях.
    Чтобы получить больше советов по бритью, загрузите приложение Philips Grooming в магазинах App Store и Google Play.

    Информация на данной странице относится к моделям: HS8020/17 , S5583/38 , S7786/55 , S7783/59 , S5589/38 , S5589/30 , S5584/50 , S5583/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5585/30 , S1133/41 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1231/41 , S1333/41 , S6620/11 , S7970/26 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6630/11 , AT756/16 , SP9861/16 , SP9860/13 , SP9820/12 , S5630/12 , S5530/06 , S5420/06 , S5250/06 , S5080/03 , S5050/64 , S1520/04 , S1510/42 , S1510/04 , S1310/04 , S1110/04 , S1100/04 , S5130/06 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S9151/31 , S9041/12 , S5400/06 , S7720/26 , S7510/41 , S738/17 , S728/17 , S5600/41 , S7370/12 , S9031/12 , S9521/31 , S9511/41 , RQ1155/16 , YS521/17 , YS534/17 , RQ1250/21 , RQ1175/16 , RQ1285/16 , RQ1275/16 , RQ1195/21 , RQ1185/21 , AT890/26 , AT750/26 , AT750/16 , AT890/16 , PT860/16 , PT920/21 , PT920/18 , PT870/16 , RQ1150/16 , RQ1180/17 , RQ1180/16 , RQ1160/22 , RQ1160/21 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , RQ1250/16 , RQ1290/23 , RQ1280/22 , RQ1280/21 , RQ1280/17 , RQ1280/16 , RQ1260/22 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , RQ1260/16 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , HQ7330/19 , HQ6710/16 , HQ6707/16 , HQ7742/16 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

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