Как правильно использовать бритву Philips?
Подождите, пока кожа привыкнет
Пользуйтесь увлажняющим лосьоном или средством после бритья, чтобы снизить раздражение кожи.
Подравнивайте длинные волосы на лице
Если вы не брились в течение нескольких дней и у вас густая щетина, рекомендуется подравнять волоски перед началом бритья. Также это поможет сократить время бритья.
Некоторые бритвы Philips оснащены специальной насадкой, которую можно использовать для подравнивания бороды. Если у вас ее нет, используйте обычный триммер для бороды.
Будьте аккуратнее
При аккуратном перемещении бритвы сокращается интенсивность трения, поэтому процедура становится гораздо комфортнее.
Советы по влажному бритью
- Перед началом бритья всегда умывайтесь водой с небольшим количеством мыла.
- Наносите на кожу пену или гель для бритья, которые вы обычно используете.
- Брейтесь круговыми движениями. Таким образом вы сможете удалить все волоски — даже те, которые растут в разных направлениях.
Советы по сухому бритью
- Сначала умойтесь водой с небольшим количеством мыла, а затем тщательно вытрите лицо.
- Перед началом бритья подождите не менее 15 минут, чтобы кожа полностью высохла.
- Перемещайте бритву по поверхности кожи круговыми движениями, чтобы лезвия захватывали все волоски, растущие в разных направлениях.