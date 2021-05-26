  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    HR1947/30 Avance Collection Соковыжималка MicroMasticating
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
    Просмотреть продукт

    Avance Collection Соковыжималка MicroMasticating

    HR1947/30

    Отжимной винт заблокирован. Что делать?

    Нажмите кнопку предварительной очистки. Отжимной винт должен разблокироваться.

    Информация на данной странице относится к моделям: HR1947/30 , HR1945/80 , HR1895/80 .

    Другие вопросы

    Другие неисправности (3)
    Устройство (2)
    Индикаторы (2)
    Аксессуары (1)
    Alimentare/Încărcare/Durata de viaţă a bateriei (1)

    Выполните поиск по номеру продукта.

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Зарегистрируйте продукт
      Зарегистрируйте продукт

      Отслеживание параметров гарантии на продукт

      Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

      Простой доступ к поддержке для продуктов.

      Зарегистрируйте продукт

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты
      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips