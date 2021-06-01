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    HR1947/30 Avance Collection Соковыжималка MicroMasticating
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Avance Collection Соковыжималка MicroMasticating

    HR1947/30

    Шнек соковыжималки Philips заблокирован

    Если шнек вашей соковыжималки Philips заблокирован, ниже вы найдете решение этой проблемы.

    Шнек соковыжималки заблокирован ингредиентами

    Если шнек вашей соковыжималки Philips заблокирован ингредиентами, прибор автоматически начнет вращение в обратную сторону, чтобы разблокировать его, после чего издаст несколько звуковых сигналов и выключится. После этого нажмите кнопку питания (на верхней панели основного устройства) для его повторного включения.

    Если прибор все еще заблокирован, нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор, после чего отключите его от сети. После этого разберите систему отжима (см. изображение ниже) и выполните ее очистку перед тем, как повторно воспользоваться прибором.

    Информация на данной странице относится к моделям: HR1947/30 , HR1945/80 , HR1895/80 .

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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