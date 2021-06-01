Шнек соковыжималки заблокирован ингредиентами

Если шнек вашей соковыжималки Philips заблокирован ингредиентами, прибор автоматически начнет вращение в обратную сторону, чтобы разблокировать его, после чего издаст несколько звуковых сигналов и выключится. После этого нажмите кнопку питания (на верхней панели основного устройства) для его повторного включения.



Если прибор все еще заблокирован, нажмите кнопку питания, чтобы выключить прибор, после чего отключите его от сети. После этого разберите систему отжима (см. изображение ниже) и выполните ее очистку перед тем, как повторно воспользоваться прибором.