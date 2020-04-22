В чем разница между режимами на зубной щетке Sonicare?
Подробная информация о вашей модели зубной щетки представлена в инструкции по эксплуатации.
Режимы чистки
Более высокая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом для эффективной чистки. Время чистки: 2 минуты.
Deep Clean (Глубокая чистка)
Этот режим можно выбрать для повышения эффективности чистки. Это самый мощный режим. Время чистки: 3 минуты.
White (Осветление)
Время чистки в этом режиме составляет 2,5 минуты. Первые 2 минуты — это обычная чистка, после чего начинаются 30 секунд полировки.
Polish (Полировка)
Чистка в этом режиме занимает 1 минуту. Меньшая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом чистки.
Gum Care (Уход за деснами)
Стандартный 2-минутный режим чистки с массажем длительностью 1 минуту после завершения, который очищает поверхность десен. Время чистки: 3 минуты.
Gum Health (Здоровье десен)
Стандартный 2-минутный режим чистки с массажем большей длительности после завершения, который очищает поверхность десен. Время чистки: 3 минуты 20 секунд.
Sensitive (Чувствительный)
Меньшая частота вибраций по сравнению со стандартным режимом. Время чистки: 2 минуты.
Tongue Care (Уход за языком)
20-секундный режим для очистки языка, используйте с головкой щетки для ухода за языком. Время чистки: 20 секунд
Изменение параметров интенсивности
Примечание Эта функция доступна на Philips Sonicare DiamondClean Smart, ExpertClean, Expert Results, Protective Clean серий 5100 и 6100.
Для зубных щеток с панелью уровня интенсивности на ручке: для настройки уровня интенсивности нажмите на верхнюю или нижнюю часть панели. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации.