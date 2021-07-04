Очиститель воздуха Philips предоставляет информацию о качестве воздуха в помещении в реальном времени в виде кодов. Узнайте, что означают эти коды.
Что означают коды на очистителе воздуха Philips
Значение кодов на очистителях воздуха Philips
В зависимости от модели очистителя воздуха могут быть активны один или несколько из представленных ниже индикаторов или кодов.
Код: A
Автоматический режим
Код: C
Режим обнаружения газов (только для моделей AC3254 и AC3256)
Код: L
Блокировка от детей включена
Код: UL
Блокировка от детей выключена
Код: F0
Очистка фильтра предварительной очистки
Код: от A0 до A9
Замените фильтр HEPA NanoProtect S3
Коды от C0 до C9:
Замените угольный фильтр NanoProtect S3
Код SL
Режим сна
Код 1h:
Режим таймера
Код t:
Турборежим
Код ошибки: Er
Датчик передней панели работает некорректно. Отсоедините переднюю панель, а затем установите ее обратно. Если код ошибки Er не исчезает, рекомендуем обратиться к нам за помощью.
Код ошибки: от E1 до E4
Устройство неисправно. В этом случае рекомендуем связаться с нами.