В зависимости от модели очистителя воздуха могут быть активны один или несколько из представленных ниже индикаторов или кодов.

Код: A

Автоматический режим

Код: C

Режим обнаружения газов (только для моделей AC3254 и AC3256)

Код: L

Блокировка от детей включена

Код: UL

Блокировка от детей выключена

Код: F0

Очистка фильтра предварительной очистки

Код: от A0 до A9

Замените фильтр HEPA NanoProtect S3

Коды от C0 до C9:

Замените угольный фильтр NanoProtect S3

Код SL

Режим сна

Код 1h:

Режим таймера

Код t:

Турборежим

Код ошибки: Er

Датчик передней панели работает некорректно. Отсоедините переднюю панель, а затем установите ее обратно. Если код ошибки Er не исчезает, рекомендуем обратиться к нам за помощью.

Код ошибки: от E1 до E4

Устройство неисправно. В этом случае рекомендуем связаться с нами.