Номер модели: HD8743–HD8747 и RI8743–RI8747 с серийным номером TW901241438213–TW901434485351.

Начатую процедуру необходимо выполнить до конца, не прерывая процесс. Отключение кофемашины от сети не приведет к отмене процесса.

Если процедуру очистки от накипи не удается завершить, отключите кофемашину от сети, установите диск управления в положение “ЗЕРНО” и ВКЛЮЧИТЕ кофемашину, нажав кнопку ON/OFF. Машина автоматически возобновит процедуру очистки от накипи с шага 6. Продолжите и доведите процедуру до конца.

Очистка от накипи

1) Слейте воду из резервуара для воды и залейте в него весь объем средства для очистки от накипи Philips/Saeco. Налейте свежую воду до отметки MAX и установите резервуар обратно.

2) ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину, нажав на кнопку ON/OFF.

3) Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.

4) Установите большую емкость под трубку выхода пара/горячей воды.

5) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ESPRESSO и COFFEE в течение 5 секунд. Красный ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК начнет быстро мигать и продолжит мигать на протяжении всего цикла очистки от накипи.

6) Кофемашина будет подавать раствор для удаления накипи в поддон для капель с минутными интервалами. Жидкость поступает не из трубки выхода пара/горячей воды. Это займет около 5 минут. Подождите, пока загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”.

Внимание: Если вы не ВЫКЛЮЧИЛИ кофемашину, прежде чем нажать на кнопки, то вместо запуска цикла очистки от накипи она начнет приготовление кофе. Если это произошло, повторите действия, начиная с шага 2.

7) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, поверните диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

8) Спустя примерно 1 минуту из трубки выхода пара/горячей воды с минутными интервалами начнет поступать жидкость до тех пор, пока резервуар не опустеет. Это займет около 15 минут.

9) Когда зеленый индикатор “2 ЧАШКИ” начнет медленно мигать, переведите диск в положение “ЗЕРНО”. Загорится красный индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.

10) Слейте жидкость из большой емкости и поддона для капель и установите их на место.

Цикл промывки

11) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.

12) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Машина заполнит внутренний контур.

13) После этого начнет медленно мигать зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”. Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.

14) Кофемашина начнет подавать воду в поддон для капель. Жидкость поступает не из трубки выхода пара/горячей воды.

15) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Затем из трубки выхода пара/горячей воды будет подаваться вода до тех пор, пока резервуар не опустеет.

16) После этого начнет медленно мигать зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”. Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”. Загорится красный индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.

Второй цикл промывки.

17) Слейте жидкость из большой емкости и поддона для капель и установите их на место.

18) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.

19) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, поверните диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

20) Из трубки выхода пара/горячей воды будет подаваться вода до тех пор, пока резервуар не опустеет.

21) Затем кофемашина выключится. Красный ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК погаснет. Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.

22) Ополосните поддон для капель и установите его на место. Установите на место панарелло/капучинатор и фильтр INTENZA+ (если применимо).

23) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.

24) Включите кофемашину для приготовления кофе.