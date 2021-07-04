Особенности процедуры очистки от накипи зависят от номера модели и серийного номера кофемашины Saeco Xsmall. Узнайте, какой процедуре следовать.
Как очищать кофемашину Saeco Xsmall от накипи?
Определите, какая процедура очистки от накипи подходит для вашей модели кофемашины Xsmall.
Процедура очистки от накипи зависит от номера модели и серийного номера кофемашины.
Номер модели и серийный номер указаны на этикетке на внутренней части сервисной дверцы.
Номер модели: HD8743–HD8747 и RI8743–RI8747 с серийным номером TW901241438213–TW901434485351.
Процедура очистки от накипи версии Xsmall 1.
Номер модели: HD8743–HD8747 и RI8743–RI8747 с серийным номером менее TW901241438213 или более TW901434485351.
Процедура очистки от накипи версии Xsmall 2.
Номер модели: HD8644–HD8647.
Процедура очистки от накипи версии Xsmall 3.
Номер модели: HD8642–HD8643.
Процедура очистки от накипи версии Xsmall 4.
Перед началом проведения очистки от накипи
Процедура очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из циклов очистки и промывки. Начав процедуру очистки от накипи, необходимо довести ее до конца.
Приступая к работе
- Слейте жидкость из поддона для капель.
- Подготовьте контейнер для сбора воды во время процесса очистки от накипи.
- Извлеките фильтр для воды INTENZA+ из резервуара для воды (при наличии).
- Снимите панарелло / капучинатор / автоматический капучинатор (при наличии).
Процедура очистки от накипи Xsmall 1
Номер модели: HD8743–HD8747 и RI8743–RI8747 с серийным номером TW901241438213–TW901434485351.
Начатую процедуру необходимо выполнить до конца, не прерывая процесс. Отключение кофемашины от сети не приведет к отмене процесса.
Если процедуру очистки от накипи не удается завершить, отключите кофемашину от сети, установите диск управления в положение “ЗЕРНО” и ВКЛЮЧИТЕ кофемашину, нажав кнопку ON/OFF. Машина автоматически возобновит процедуру очистки от накипи с шага 6. Продолжите и доведите процедуру до конца.
Очистка от накипи
1) Слейте воду из резервуара для воды и залейте в него весь объем средства для очистки от накипи Philips/Saeco. Налейте свежую воду до отметки MAX и установите резервуар обратно.
2) ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину, нажав на кнопку ON/OFF.
3) Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.
4) Установите большую емкость под трубку выхода пара/горячей воды.
5) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ESPRESSO и COFFEE в течение 5 секунд. Красный ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК начнет быстро мигать и продолжит мигать на протяжении всего цикла очистки от накипи.
6) Кофемашина будет подавать раствор для удаления накипи в поддон для капель с минутными интервалами. Жидкость поступает не из трубки выхода пара/горячей воды. Это займет около 5 минут. Подождите, пока загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”.
Внимание: Если вы не ВЫКЛЮЧИЛИ кофемашину, прежде чем нажать на кнопки, то вместо запуска цикла очистки от накипи она начнет приготовление кофе. Если это произошло, повторите действия, начиная с шага 2.
7) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, поверните диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
8) Спустя примерно 1 минуту из трубки выхода пара/горячей воды с минутными интервалами начнет поступать жидкость до тех пор, пока резервуар не опустеет. Это займет около 15 минут.
9) Когда зеленый индикатор “2 ЧАШКИ” начнет медленно мигать, переведите диск в положение “ЗЕРНО”. Загорится красный индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
10) Слейте жидкость из большой емкости и поддона для капель и установите их на место.
Цикл промывки
11) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.
12) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Машина заполнит внутренний контур.
13) После этого начнет медленно мигать зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”. Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.
14) Кофемашина начнет подавать воду в поддон для капель. Жидкость поступает не из трубки выхода пара/горячей воды.
15) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Затем из трубки выхода пара/горячей воды будет подаваться вода до тех пор, пока резервуар не опустеет.
16) После этого начнет медленно мигать зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”. Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”. Загорится красный индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
Второй цикл промывки.
17) Слейте жидкость из большой емкости и поддона для капель и установите их на место.
18) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.
19) Когда загорится зеленый индикатор “2 ЧАШКИ”, поверните диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.
20) Из трубки выхода пара/горячей воды будет подаваться вода до тех пор, пока резервуар не опустеет.
21) Затем кофемашина выключится. Красный ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК погаснет. Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.
22) Ополосните поддон для капель и установите его на место. Установите на место панарелло/капучинатор и фильтр INTENZA+ (если применимо).
23) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.
24) Включите кофемашину для приготовления кофе.
Процедура очистки от накипи Xsmall 2
Номер модели: HD8743–HD8747 и RI8743–RI8747 с серийным номером менее TW901241438213 или более TW901434485351.
Очистка от накипи:
1) Убедитесь, что прибор ВКЛЮЧЕН, а диск управления переведен в центральное положение “ЗЕРНО”.
2) Слейте воду из резервуара для воды и залейте в него весь объем средства для очистки от накипи Philips/Saeco. Налейте свежую воду до отметки MAX и установите резервуар обратно.
3) Установите большую емкость под трубку выхода пара/горячей воды.
4) Переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ и слейте 2–3 чашки воды (около 150 мл). Остановите подачу воды, повернув диск в положение “ЗЕРНО”.
5) Подождите примерно 10 минут, чтобы средство подействовало.
6) Переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ и слейте 2–3 чашки воды (около 150 мл). Остановите подачу воды, повернув диск в положение “ЗЕРНО”.
7) Подождите примерно 3 минуты, чтобы средство подействовало.
8) Повторяйте шаги 6 и 7 до тех пор, пока раствор для удаления накипи в резервуаре не кончится, а индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ не начнет гореть ровным светом.
Первый цикл промывки.
9) Когда индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ загорится постоянным светом, переведите диск обратно в положение “ЗЕРНО”. Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX.
10) Слейте жидкость из емкости и снова установите ее под трубку выхода пара/горячей воды.
11) Переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Начнется цикл промывки машины. Подождите, пока вся вода из резервуара не выльется и не загорится ровным светом индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
12) Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.
Второй цикл промывки.
13) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Слейте жидкость из емкости и снова установите ее под трубку выхода пара.
14) Поставьте чашку под носик подачи и сварите одну порцию кофе. Нажмите и отпустите кнопку ESPRESSO. Начнется процесс приготовления кофе. Дождитесь приготовления напитка и уберите чашку.
15) Установите емкость под трубку выхода пара/горячей воды.
16) Поверните диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Подождите, пока вся вода из резервуара не выльется и не загорится ровным светом индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
17) Переведите диск управления в положение “ЗЕРНО”.
18) Ополосните поддон для капель и установите его на место. Установите на место панарелло/капучинатор и фильтр INTENZA+ (если применимо).
19) Ополосните резервуар для воды и наполните его свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.
Процедура очистки от накипи Xsmall 3
Номер модели: HD8644–HD8647 с диском управления.
1) ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
2) Слейте воду из поддона для капель и установите его на место.
3) Слейте воду из резервуара для воды и залейте в него весь объем средства для очистки от накипи Philips/Saeco. Налейте свежую воду до отметки MAX и установите резервуар обратно.
4) Установите большую емкость под трубку выхода пара/воды.
5) Переведите диск управления в центральное положение “ЗЕРНО”.
6) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ESPRESSO и COFFEE в течение 5 секунд.
Машина начнет подавать жидкость со средством для удаления накипи в поддон для капель с минутными интервалами. Жидкость поступает не из трубки выхода пара/горячей воды. Это займет около 5 минут. Индикатор очистки от накипи будет медленно мигать оранжевым светом, пока цикл очистки полностью не завершится.
7) Когда загорится ровным светом зеленый индикатор ДВУХ ЧАШЕК, переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Спустя примерно 1 минуту из трубки выхода пара/горячей воды с минутными интервалами начнет поступать жидкость до тех пор, пока резервуар не опустеет. Это займет около 15 минут.
8) Когда зеленый индикатор ДВУХ ЧАШЕК начнет медленно мигать, переведите диск в центральное положение “ЗЕРНО”. Индикатор ДВУХ ЧАШЕК погаснет, загорится ровным светом красный индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ.
9) Извлеките и очистите емкость и поддон для капель, затем установите их на место.
10) Извлеките резервуар для воды, ополосните его и наполните свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.
11) Когда загорится ровным светом зеленый индикатор ДВУХ ЧАШЕК, переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. На машине начнется процесс заполнения контура.
12) Когда зеленый индикатор ДВУХ ЧАШЕК начнет медленно мигать, переведите диск в центральное положение “ЗЕРНО”. Машина начнет подавать воду в поддон для капель. Жидкость поступает не из трубки выхода пара/горячей воды.
13) Когда загорится ровным светом зеленый индикатор ДВУХ ЧАШЕК, переведите диск управления в положение ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. Жидкость начнет поступать через трубку выхода пара/воды.
14) По завершении цикла промывки оранжевый индикатор ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ погаснет, начнет мигать ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. Переведите диск управления в центральное положение “ЗЕРНО”.
15) Начнет мигать зеленый индикатор РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ. Машина нагреется и автоматически выполнит цикл промывки.
16) Прибор готов к работе.
Процедура очистки от накипи Xsmall 4
Номер модели: HD8644–HD8647 без диска управления.
- ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
- Слейте воду из поддона для капель и установите его на место.
- Слейте воду из резервуара для воды и залейте в него весь объем средства для очистки от накипи Philips/Saeco. Налейте свежую воду до отметки MAX и установите резервуар обратно.
- Установите большую емкость под носиком выхода кофе.
- Нажмите и удерживайте кнопку ESPRESSO в течение 5 секунд. Индикатор ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ будет медленно мигать оранжевым светом, пока цикл очистки от накипи полностью не завершится.
- Машина начнет подавать жидкость со средством для удаления накипи через носик выхода кофе с минутными интервалами, пока резервуар для воды не опустеет. Это займет около 20 минут.
- Когда загорится красный индикатор ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ, снимите и очистите емкость и поддон для капель, затем установите их на место.
- Извлеките резервуар для воды, ополосните его и наполните свежей водой до отметки MAX. Установите его в машину.
- Кофемашина начнет подачу воды через носик выхода кофе. Во время всего цикла промывки индикатор ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ мигает по два раза оранжевым светом.
- По завершении цикла промывки индикатор ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ погаснет, индикатор РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ начнет мигать зеленым светом. Машина нагреется и автоматически выполнит цикл промывки.
- Машина готова к работе.