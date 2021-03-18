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    Совместимость устройств с приложением Philips Sonicare

    Приложение Philips Sonicare поддерживает все смартфоны на базе ОС Android 6.0 и выше, а также iPhone на базе iOS 11.0 и выше. Приложение можно загрузить из магазина Google Play или iOS App Store.
     

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9992/11 , HX9992/12 , HX6850/34 , HX6877/34 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX6859/68 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6801/04 , HX6877/68 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6850/57 , HX6803/04 , HX6830/44 , HX6836/24 , HX3212/03 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9924/07 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9392/39 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9334/41 , HX9332/04 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX8923/34 , HX8911/01 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/47 , HX6859/29 , HX6857/35 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/47 , HX6848/92 , HX6830/35 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6311/07 , HX6322/04 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9394/40 , HX8911/02 , HX6731/02 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

    Поиск и устранение неисправностей

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    Выполните поиск по номеру продукта.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

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