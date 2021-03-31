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    HX9992/11 Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Sonicare 9900 Prestige Мощная зубная щетка с SenseIQ

    HX9992/11

    Зубные щетки Philips Sonicare: выбор чистящей головки

    Если вы не знаете, какую чистящую насадку выбрать для вашей зубной щетки Philips Sonicare, следуйте представленным ниже рекомендациям.

    Руководство по выбору чистящей головки и ручки

    Существует два типа насадок: с креплением щелчком и на резьбе. Ниже вы найдете информацию о разнице между этими двумя типами чистящих головок.
    • Насадки с креплением щелчком совместимы с большинством ручек Sonicare с аккумулятором. Они подойдут для всех зубных щеток Philips Sonicare, за исключением моделей PowerUp Battery и Essence.
    • Насадки на резьбе — это наши оригинальные стандартные чистящие насадки, которые совместимы с более старыми моделями зубных щеток. 
    Вы можете ознакомиться с материалами на странице выбора чистящих головок Sonicare и выбрать, какая чистящая головка подойдет к вашей ручке зубной щетки.

    ИСКЛЮЧЕНИЕ. Зубная щетка Philips One совместима только с чистящими насадками Philips One.
    Руководство по выбору чистящей насадки Philips Sonicare

    Чистящие головки для щеток Smart

    Вы можете определить, какие чистящие головки подходят для щеток Smart.
    Микрочип в чистящих головках Philips Sonicare Smart позволяет щетке DiamondClean Smart определять, какую головку вы используете. К примеру, если вы установите головку для ухода за деснами, ваша зубная щетка поймет, какой режим чистки и уровень интенсивности будут оптимальными для этой чистящей головки.
    Чистящая головка для зубной щетки Philips Sonicare Smart

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
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