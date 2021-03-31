Существует два типа насадок: с креплением щелчком и на резьбе. Ниже вы найдете информацию о разнице между этими двумя типами чистящих головок.

Насадки с креплением щелчком совместимы с большинством ручек Sonicare с аккумулятором. Они подойдут для всех зубных щеток Philips Sonicare, за исключением моделей PowerUp Battery и Essence.

Насадки на резьбе — это наши оригинальные стандартные чистящие насадки, которые совместимы с более старыми моделями зубных щеток.

Вы можете ознакомиться с материалами на

странице выбора чистящих головок Sonicare

и выбрать, какая чистящая головка подойдет к вашей ручке зубной щетки.



ИСКЛЮЧЕНИЕ. Зубная щетка Philips One совместима только с чистящими насадками Philips One.