Рекомендации по чистке зубов доступны только для пользователей щеток DiamondClean Smart и FlexCare Platinum Connected Эта функция дает вам советы по мере чистки, чтобы вы могли обеспечить оптимальный уход за полостью рта.



Рекомендации начинаются с чистки зубов в правой верхней части рта и заканчиваются чисткой в правой нижней части рта. Переход между секциями происходит в стандартной последовательности. Во время чистки приложение может определять, с какой стороны вы чистите зубы — внешней или внутренней. Это определяется с помощью датчика, распознающего положение чистящей головки по отношению к вам. Рекомендации созданы для того, чтобы мотивировать вас на равномерную чистку каждой секции с внутренней и внешней стороны.

Примечание. Приложение Sonicare не распознает позицию чистки. Это приложение напоминает вам о том, когда необходимо перейти к другой секции.

Примечание. Мы регулярно обновляем наши программные приложения. В случае если вы столкнулись с проблемами, удалите приложение и загрузите последнюю версию из

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