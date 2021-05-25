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    HX9914/55 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9914/55

    Не могу подключить щетку Sonicare к приложению Sonicare

    Если вам не удается подключить вашу зубную щетку Philips Sonicare к приложению Sonicare, ознакомьтесь с причинами проблем и способами устранения ниже и выполните действия, указанные в видеоинструкции, чтобы подключить свою зубную щетку к приложению Sonicare.
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    Приложение Sonicare или ПО смартфона не обновлено

    Обновление приложения Sonicare
    Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия приложения Sonicare.
    Обновление ПО смартфона
    Убедитесь, что на вашем смартфоне установлена последняя версия операционной системы:
    • Смартфоны на базе Android 6.0 и выше
    • Все iPhone с iOS 11.0 и выше

    Использование несовместимой зубной щетки

    Приложение Sonicare совместимо только со следующими зубными щетками с возможностью подключения:
    • Philips Sonicare DiamondClean Smart
    • Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected
    • ExpertClean
    • DiamondClean 9000
    • Philips Sonicare For Kids (совместимость только с приложением Sonicare For Kids)
       

    Зубная щетка не включена

    Включите зубную щетку, сняв ее с зарядного устройства или нажав кнопку выбора режима. Индикаторы на ручке загорятся, когда устройство будет включено.

    зубная щетка не заряжается

    Если у вас новая зубная щетка, или вы впервые пытаетесь подключиться к приложению, убедитесь, что ручка зубной щетки полностью заряжена. 

    Bluetooth не включен или не выполнено сопряжение

    Прежде чем открыть приложение Sonicare, проверьте, что на вашем смартфоне включен Bluetooth. Если он выключен, перейдите в настройки Bluetooth на смартфоне, чтобы включить его.

    Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс подключения Bluetooth на смартфоне. Для очистки кэша на смартфоне Android или iPhone выполните следующие действия:

    Очистка кэша Bluetooth на смартфоне Android
    1. Перейдите в меню настройки.
    2. Выберите "Диспетчер приложений" (Application Manager).
    3. Нажмите "Больше" (More) или символ из 3 точек в правом верхнем углу.
    4. Выберите "Показывать системные приложения" (Show system apps).
    5. Выберите "Bluetooth" или "Передача данных по Bluetooth" (Bluetooth share).
    6. Выберите "Хранилище" (Storage).
    7. Коснитесь "Очистить кэш" (Clear Cache).
    8. Перезагрузите телефон.
    9. Попробуйте повторно подключиться к приложению Sonicare

    Очистка кэша Bluetooth на смартфоне iOS
    1. Перейдите в меню настройки.
    2. Выберите "Bluetooth".
    3. Убедитесь, что Bluetooth включен.
    4. В разделе "Мои устройства" (my devices) коснитесь значка информации возле зубной щетки.
    5. Выберите "Забыть это устройство" (Forget this device).
    6. Повторите процедуру подключения к приложению Sonicare.

    Другие устройства создают помехи

    Не храните щетку Philips Sonicare вблизи других устройств Bluetooth, поскольку это может привести к проблемам с сопряжением.

    Если это не помогло решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9914/55 , HX9914/54 , HX6850/34 , HX6877/34 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX6859/68 , HX6481/50 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6801/04 , HX6877/68 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6850/57 , HX6803/04 , HX6830/44 , HX6836/24 , HX3212/03 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9924/07 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9392/39 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9334/41 , HX9332/04 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX8923/34 , HX8911/01 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/47 , HX6859/29 , HX6857/35 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/47 , HX6848/92 , HX6830/35 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6311/07 , HX6322/04 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9394/40 , HX8911/02 , HX6731/02 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве
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