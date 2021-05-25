Не могу подключить щетку Sonicare к приложению Sonicare
Приложение Sonicare или ПО смартфона не обновлено
Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия приложения Sonicare.
Обновление ПО смартфона
Убедитесь, что на вашем смартфоне установлена последняя версия операционной системы:
- Смартфоны на базе Android 6.0 и выше
- Все iPhone с iOS 11.0 и выше
Использование несовместимой зубной щетки
- Philips Sonicare DiamondClean Smart
- Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected
- ExpertClean
- DiamondClean 9000
- Philips Sonicare For Kids (совместимость только с приложением Sonicare For Kids)
Зубная щетка не включена
зубная щетка не заряжается
Bluetooth не включен или не выполнено сопряжение
Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс подключения Bluetooth на смартфоне. Для очистки кэша на смартфоне Android или iPhone выполните следующие действия:
Очистка кэша Bluetooth на смартфоне Android
1. Перейдите в меню настройки.
2. Выберите "Диспетчер приложений" (Application Manager).
3. Нажмите "Больше" (More) или символ из 3 точек в правом верхнем углу.
4. Выберите "Показывать системные приложения" (Show system apps).
5. Выберите "Bluetooth" или "Передача данных по Bluetooth" (Bluetooth share).
6. Выберите "Хранилище" (Storage).
7. Коснитесь "Очистить кэш" (Clear Cache).
8. Перезагрузите телефон.
9. Попробуйте повторно подключиться к приложению Sonicare
Очистка кэша Bluetooth на смартфоне iOS
1. Перейдите в меню настройки.
2. Выберите "Bluetooth".
3. Убедитесь, что Bluetooth включен.
4. В разделе "Мои устройства" (my devices) коснитесь значка информации возле зубной щетки.
5. Выберите "Забыть это устройство" (Forget this device).
6. Повторите процедуру подключения к приложению Sonicare.
Другие устройства создают помехи
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