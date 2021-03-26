Сильный шум при работе зубной щетки Philips Sonicare

Зубные щетки Philips Sonicare используют мощные вибрации, которые обеспечивают до 62 000 движений щетинок в минуту. Они работают с более высоким уровнем шума, чем ручные зубные щетки, которые не вибрируют. Если это ваша первая электрическая зубная щетка, вы привыкнете к ней через некоторое время.



Если вы считаете, что такой уровень шума не является нормальным явлением, обратитесь к нашим советам или посмотрите виде ниже, чтобы устранить проблему.

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Определите источник шума Снимите головку щетки. Громкий шум сохраняется после снятия головки щетки?



Если да, шум исходит из ручки устройства. Свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.



Если нет (шум менее заметен), шум может исходить из чистящей головки. Ознакомьтесь с советом ниже.







Чистящая головка установлена некорректно Вновь подсоедините к устройству головку щетки. Убедитесь, что насадка зубной щетки надежно зафиксирована и плотно прилегает к ручке. Наличие небольшого промежутка между ручкой и головкой щетки — это нормально. Это необходимо для возможности вибрирования.



Износ головки щетки При использовании одной головки щетки на протяжении более 3 месяцев вам может потребоваться замена головки щетки. Поскольку чистящие насадки изнашиваются, устройство может работать более шумно. Мы рекомендуем заменять головку щетки раз в 3 месяца.



