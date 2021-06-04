Если фильтр вашей соковыжималки Philips заблокировался, ознакомьтесь с нашими советами по устранению проблемы, представленными ниже.

Требуется очистка фильтра

Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку Philips. Затем очистите камеру подачи прибора (номер 5 на изображении ниже) и фильтр (номер 3 на изображении ниже). После очистки попробуйте загрузить в прибор меньшее количество фруктов и/или овощей.



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