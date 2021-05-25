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    HX9914/55 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9914/55

    В каких странах доступно приложение Philips Sonicare?

    Не удается найти приложение Philips Sonicare? Ниже представлен список стран, в которых доступно приложение Philips Sonicare.

    Доступ к приложению Sonicare

    Приложение Philips Sonicare доступно для устройств на базе Android и iOS в следующих странах:

    * Австралия
    * Австрия
    * Бельгия
    * Болгария
    * Великобритания
    * Венгрия
    * Германия
    * Гонконг
    * Греция
    * Дания
    * Ирландия
    * Испания
    * Италия
    * Канада
    * Китай
    * Кувейт
    * Латвия
    * Литва
    * Люксембург
    * Макао
    * Малайзия
    * Мексика
    * Нидерланды
    * Новая Зеландия
    * Норвегия
    * ОАЭ
    * Польша
    * Португалия
    * Россия
    * Румыния
    * Саудовская Аравия
    * Сингапур
    * Словакия
    * Словения
    * США
    * Тайвань
    * Украина
    * Финляндия
    * Франция
    * Хорватия
    * Чешская Республика
    * Швейцария
    * Швеция
    * Эстония
    * Южная Корея
    * Япония

    Примечание. Приложение Philips Sonicare For Kids также доступно в Белоруссии и Таиланде, но недоступно в Греции, Кувейте, ОАЭ, Португалии и Саудовской Аравии.

    Информация на данной странице относится к моделям: HX9914/55 , HX9914/54 , HX6850/34 , HX6877/34 , HX3411/01 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX6352/42 , HX6859/68 , HX6481/50 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX6801/04 , HX6877/68 , HX6870/34 , HX6859/34 , HX6850/57 , HX6803/04 , HX6830/44 , HX6836/24 , HX3212/03 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/27 , HX9924/17 , HX9924/07 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX9392/39 , HX9372/04 , HX9362/67 , HX9352/04 , HX9342/02 , HX9334/41 , HX9332/04 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX8923/34 , HX8911/01 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6870/47 , HX6859/29 , HX6857/35 , HX6856/17 , HX6851/29 , HX6850/47 , HX6848/92 , HX6830/35 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX6212/90 , HX6311/07 , HX6322/04 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6721/35 , HX9394/40 , HX8911/02 , HX6731/02 , HX6902/02 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
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      Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
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