В каких странах доступно приложение Philips Sonicare?
Доступ к приложению Sonicare
* Австралия
* Австрия
* Бельгия
* Болгария
* Великобритания
* Венгрия
* Германия
* Гонконг
* Греция
* Дания
* Ирландия
* Испания
* Италия
* Канада
* Китай
* Кувейт
* Латвия
* Литва
* Люксембург
* Макао
* Малайзия
* Мексика
* Нидерланды
* Новая Зеландия
* Норвегия
* ОАЭ
* Польша
* Португалия
* Россия
* Румыния
* Саудовская Аравия
* Сингапур
* Словакия
* Словения
* США
* Тайвань
* Украина
* Финляндия
* Франция
* Хорватия
* Чешская Республика
* Швейцария
* Швеция
* Эстония
* Южная Корея
* Япония
Примечание. Приложение Philips Sonicare For Kids также доступно в Белоруссии и Таиланде, но недоступно в Греции, Кувейте, ОАЭ, Португалии и Саудовской Аравии.