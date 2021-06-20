Датчик SmartSkin в Philips Lumea Prestige рекомендует настройку, которая подошла большинству женщин с тоном кожи, похожим на ваш. Если при этой настройке вы почувствуете дискомфорт, снизьте интенсивность вручную.
Как работает датчик SmartSkin в Philips Lumea Prestige?
Как использовать датчик SmartSkin?
• Нажмите на датчик SmartSkin (значок лупы) и поднесите Philips Lumea Prestige к коже. Датчик просканирует кожу и предложит подходящую интенсивность света: индикатор предлагаемой настройки будет мигать белым. Эта настройка соответствует оптимальному уровню интенсивности, при котором вы, скорее всего, не почувствуете дискомфорта и не будете испытывать побочных эффектов.
• Нажмите кнопку подтверждения (V), чтобы выбрать предложенную настройку.
Примечание. Рекомендуется использовать датчик SmartSkin на разных областях тела. Это связано с тем, что цвет кожи и чувствительность на разных участках тела могут различаться. Рекомендуется выбрать настройку, которая не причиняет дискомфорт, для каждой зоны.
Можно ли изменить настройки вручную?
Да, вы также можете выбрать настройку интенсивности света вручную. Для этого ознакомьтесь с таблицей тона кожи/цвета волос в руководстве пользователя, где указаны рекомендации по выбору настроек интенсивности.
Philips Lumea Prestige подходит для использования только при тоне кожи с 1 по 5.