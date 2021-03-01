Если индикатор контейнера для кофейных зерен кофемашины Philips/Saeco работает неправильно, вы легко можете исправить это самостоятельно. Узнайте, как это сделать.
На дисплее кофемашины Philips/Saeco не отображается сообщение о том, что контейнер для кофейных зерен пуст.
Заполните весь контейнер кофейными зернами
Индикатор контейнера для кофейных зерен еще не отрегулирован. Следуйте приведенным инструкциям, чтобы это исправить.
- Заполните контейнер кофейными зернами и не добавляйте новые, пока он не будет полностью опустошен.
- К тому времени, когда в контейнере закончатся зерна, кофемашина должна успеть произвести автоматическую регулировку.
- Теперь оповещение о том, что контейнер для кофейных зерен пуст, будет отображаться на дисплее.
- Повторяйте эти действия каждый раз, когда необходимо поменять тип используемых зерен.