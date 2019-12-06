Когда Philips Sonicare ExpertClean находится на зарядке, индикатор состояния аккумулятора будет мигать зеленым в зависимости от текущего уровня заряда. Если мигает 1 светодиодный индикатор: Аккумулятор практически разряжен * Если мигает 2 светодиодных индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен * Если мигает 3 светодиодных индикатора: Аккумулятор полностью заряжен По окончании зарядки Philips Sonicare ExpertClean индикаторы состояния аккумулятора на нижней части ручки отобразят текущий уровень заряда аккумулятора: Если зеленым горят 3 индикатора: Аккумулятор полностью заряжен Если зеленым горят 2 индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен Если зеленым горит 1 индикатор: Аккумулятор практически разряжен* Если оранжевым мигает 1 индикатор, а щетка 5 раз издает звуковой сигнал: Аккумулятор разряжен