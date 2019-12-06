Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean располагает функцией интеллектуальных уведомлений и значков, таких как режимы интенсивности, датчик давления, напоминание о необходимости замены чистящей насадки, а также индикатор состояния аккумулятора. Узнайте, что означают эти уведомления и значки.
Символы на зубной щетке Philips Sonicare ExpertClean
Настройки интенсивности
Ваша зубная щетка Philips Sonicare располагает тремя режимами интенсивности: низким, средним и высоким. При установке соответствующей насадки автоматически включается рекомендуемый режим интенсивности. Чтобы изменить интенсивность вручную, просто включите ручку и нажмите кнопку режима/интенсивности. Примечание. Для автоматического выбора интенсивности при установке насадки ваша чистящая насадка должна иметь технологию BrushSync. Технология BrushSync есть на следующих моделях насадок: C3 Premium Plaque Control, G3 Premium Gum Care, W3 Premium White, W DiamondClean.
Датчик давления
Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean измеряет давление, которое вы оказываете на щетку, для защиты ваших зубов и десен. При чрезмерном давлении щетка будет вибрировать сильнее, пока вы не перестанете давить на нее с меньшим усилием.
Напоминание о необходимости замены чистящей насадки
Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean отслеживает степень износа чистящей насадки. Это определяется по следующим критериям: Общее давление на щетку во время чистки зубов Общее время использования чистящей насадки После износа чистящей насадки индикатор о необходимости замены чистящей насадки (на ручке) загорится оранжевым цветом. Это означает, что пришло время выполнить замену чистящей насадки.
Индикатор батареи
Когда Philips Sonicare ExpertClean находится на зарядке, индикатор состояния аккумулятора будет мигать зеленым в зависимости от текущего уровня заряда. Если мигает 1 светодиодный индикатор: Аккумулятор практически разряжен * Если мигает 2 светодиодных индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен * Если мигает 3 светодиодных индикатора: Аккумулятор полностью заряжен По окончании зарядки Philips Sonicare ExpertClean индикаторы состояния аккумулятора на нижней части ручки отобразят текущий уровень заряда аккумулятора: Если зеленым горят 3 индикатора: Аккумулятор полностью заряжен Если зеленым горят 2 индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен Если зеленым горит 1 индикатор: Аккумулятор практически разряжен* Если оранжевым мигает 1 индикатор, а щетка 5 раз издает звуковой сигнал: Аккумулятор разряжен