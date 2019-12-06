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    HX9903/03 Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    Philips Sonicare DiamondClean Smart Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9903/03

    Символы на зубной щетке Philips Sonicare ExpertClean

    Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean располагает функцией интеллектуальных уведомлений и значков, таких как режимы интенсивности, датчик давления, напоминание о необходимости замены чистящей насадки, а также индикатор состояния аккумулятора. Узнайте, что означают эти уведомления и значки.

    Настройки интенсивности

    Ваша зубная щетка Philips Sonicare располагает тремя режимами интенсивности: низким, средним и высоким. При установке соответствующей насадки автоматически включается рекомендуемый режим интенсивности. Чтобы изменить интенсивность вручную, просто включите ручку и нажмите кнопку режима/интенсивности. Примечание. Для автоматического выбора интенсивности при установке насадки ваша чистящая насадка должна иметь технологию BrushSync. Технология BrushSync есть на следующих моделях насадок: C3 Premium Plaque Control, G3 Premium Gum Care, W3 Premium White, W DiamondClean.

    Режимы интенсивности Philips Sonicare

    Датчик давления

    Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean измеряет давление, которое вы оказываете на щетку, для защиты ваших зубов и десен. При чрезмерном давлении щетка будет вибрировать сильнее, пока вы не перестанете давить на нее с меньшим усилием.

    Датчик давления Philips Sonicare

    Напоминание о необходимости замены чистящей насадки

    Ваша зубная щетка Philips Sonicare ExpertClean отслеживает степень износа чистящей насадки. Это определяется по следующим критериям:  Общее давление на щетку во время чистки зубов  Общее время использования чистящей насадки После износа чистящей насадки индикатор о необходимости замены чистящей насадки (на ручке) загорится оранжевым цветом. Это означает, что пришло время выполнить замену чистящей насадки.

    Напоминание о необходимости замены чистящей насадки Philips Sonicare

    Индикатор батареи

    Когда Philips Sonicare ExpertClean находится на зарядке, индикатор состояния аккумулятора будет мигать зеленым в зависимости от текущего уровня заряда.  Если мигает 1 светодиодный индикатор: Аккумулятор практически разряжен *  Если мигает 2 светодиодных индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен *  Если мигает 3 светодиодных индикатора: Аккумулятор полностью заряжен По окончании зарядки Philips Sonicare ExpertClean индикаторы состояния аккумулятора на нижней части ручки отобразят текущий уровень заряда аккумулятора:  Если зеленым горят 3 индикатора: Аккумулятор полностью заряжен  Если зеленым горят 2 индикатора: Аккумулятор наполовину заряжен  Если зеленым горит 1 индикатор: Аккумулятор практически разряжен* Если оранжевым мигает 1 индикатор, а щетка 5 раз издает звуковой сигнал: Аккумулятор разряжен

    Поиск и устранение неисправностей

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      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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