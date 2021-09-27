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    Почему соковыжималка для цитрусовых Philips вращается в двух направлениях?

    Соковыжималка для цитрусовых Philips может вращаться в двух направлениях — узнайте, почему.

    Максимум сока из фруктов

    Направление вращения изменяется, чтобы вы извлекли максимальное количество сока из фруктов. При изменении направления вращения раскрываются все клетки плода, поэтому сок выжимается полностью.

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