Если из аэрогриля Philips идет белый дым, здесь вы найдете, как самостоятельно решить эту проблему.
Использовались ингредиенты с высоким содержанием жира
Если вы готовите еду с большим содержанием жира, остановите процесс приготовления, возьмите большое количество бумажных полотенец и уберите масло на дне противня аэрогриля Philips или слейте излишки. После этого можно возобновить процесс приготовления.
Если вы часто готовите продукты с высоким содержанием жира, используйте один из аксессуаров, доступных для различных моделей:
Крышку для закусок
Крышку для защиты от разбрызгивания
Корзину для приготовления различных блюд
Примечание. Белый дым не повреждает аэрогриль Philips и не нарушает процесс приготовления пищи.
В противне отсутствует аксессуар для снижения количества жира во время приготовления ингредиентов с высоким содержанием жира
Если в комплектацию аэрогриля входит аксессуар для снижения количества жира, необходимо всегда использовать его во время приготовления ингредиентов с высоким содержанием жира. Использование аксессуара для снижения количества жира помогает предотвратить появление белого дыма.
Если вы забыли поместить аксессуар для снижения количества жира в аэрогриль Philips перед началом приготовления, положите его в противень, после чего можно продолжить процесс приготовления.
На противне имеются загрязнения после предыдущего использования
Если после предыдущего сеанса приготовления в аэрогриле остались загрязнения, они могут приводить к появлению белого дыма. В этом случае прекратите приготовление и тщательно удалите остатки с противня. Для предотвращения подобных случаев необходимо тщательно очищать противень, корзину и нагревательный элемент аэрогриля Philips после каждого использования.
Панировка или верхний слой блюда осыпаются
Тонкая панировка может стать причиной образования белого дыма из аэрогриля. В этом случае убедитесь, что панировка или верхний слой блюда не осыпаются.
На нагревательный элемент попали легкие ингредиенты
Нагревательный элемент расположен в верхней части аэрогриля. Из-за мощного потока воздуха легкие ингредиенты (например, тосты, овощные или фруктовые чипсы) могут попадать на нагревательный элемент. Удалите остатки пищи с нагревательного элемента, когда прибор остынет.
Примечание. Во избежание образования дыма при приготовлении легких продуктов используйте один из аксессуаров, доступных для различных моделей:
Крышку для закусок
Крышку для защиты от разбрызгивания
Корзину для приготовления различных блюд
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Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
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