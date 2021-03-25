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    HD9721/10 Viva Collection мультипечь
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    Viva Collection мультипечь

    HD9721/10

    Из аэрогриля Philips поступает белый дым

    Если из аэрогриля Philips идет белый дым, здесь вы найдете, как самостоятельно решить эту проблему.

    Использовались ингредиенты с высоким содержанием жира

    Если вы готовите еду с большим содержанием жира, остановите процесс приготовления, возьмите большое количество бумажных полотенец и уберите масло на дне противня аэрогриля Philips или слейте излишки. После этого можно возобновить процесс приготовления.

    Если вы часто готовите продукты с высоким содержанием жира, используйте один из аксессуаров, доступных для различных моделей:
    • Крышку для закусок
    • Крышку для защиты от разбрызгивания
    • Корзину для приготовления различных блюд

    Примечание. Белый дым не повреждает аэрогриль Philips и не нарушает процесс приготовления пищи.

    В противне отсутствует аксессуар для снижения количества жира во время приготовления ингредиентов с высоким содержанием жира

    Если в комплектацию аэрогриля входит аксессуар для снижения количества жира, необходимо всегда использовать его во время приготовления ингредиентов с высоким содержанием жира. Использование аксессуара для снижения количества жира помогает предотвратить появление белого дыма.

    Если вы забыли поместить аксессуар для снижения количества жира в аэрогриль Philips перед началом приготовления, положите его в противень, после чего можно продолжить процесс приготовления.

    На противне имеются загрязнения после предыдущего использования

    Если после предыдущего сеанса приготовления в аэрогриле остались загрязнения, они могут приводить к появлению белого дыма. В этом случае прекратите приготовление и тщательно удалите остатки с противня. Для предотвращения подобных случаев необходимо тщательно очищать противень, корзину и нагревательный элемент аэрогриля Philips после каждого использования.

    Панировка или верхний слой блюда осыпаются

    Тонкая панировка может стать причиной образования белого дыма из аэрогриля. В этом случае убедитесь, что панировка или верхний слой блюда не осыпаются.

    На нагревательный элемент попали легкие ингредиенты

    Нагревательный элемент расположен в верхней части аэрогриля. Из-за мощного потока воздуха легкие ингредиенты (например, тосты, овощные или фруктовые чипсы) могут попадать на нагревательный элемент. Удалите остатки пищи с нагревательного элемента, когда прибор остынет.

    Примечание. Во избежание образования дыма при приготовлении легких продуктов используйте один из аксессуаров, доступных для различных моделей:
    • Крышку для закусок
    • Крышку для защиты от разбрызгивания
    • Корзину для приготовления различных блюд
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