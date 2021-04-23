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    HD9721/10 Viva Collection Мультипечь
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    Viva Collection Мультипечь

    HD9721/10

    Аэрогриль: очистка нагревателя / внутренней части

    Чтобы вы хотите очистить внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля Philips, выполните следующие действия.

    Видеоинструкция по очистке аэрогриля Philips

    Видео ниже поможет вам узнать, как очищать внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля Philips.

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    Инструкция по очистке внутренней части аэрогриля Philips

    Выполните следующие действия, чтобы очистить внутреннюю часть/нагревательный элемент аэрогриля:
    1. Отключите аэрогриль Philips от сети и убедитесь, что он остыл.
    2. Извлеките корзину и противень.
    3. Переверните прибор, чтобы вам было проще добраться до нагревательного элемента.
    4. Очистите внутреннюю часть прибора мягкой губкой с использованием горячей воды.
    5. При необходимости для удаления частиц пищи, приставших к нагревательному элементу, можно использовать щеточку мягкой или средней жесткости. Не пользуйтесь щетками из нержавеющей стали и жесткими щетками: они могут повредить покрытие нагревательного элемента.
    6. После очистки аэрогриля Philips верните прибор в вертикальное положение, включите его и дайте ему поработать несколько минут без продуктов внутри. Все размягченные остатки пищи, которые сложно удалить, окажутся на противне.
    Примечание. Зону за нагревательным элементом можно очистить с помощью гибкой щетки.
    Примечание. Противень и корзину аэрогриля Philips можно мыть в посудомоечной машине.

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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