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Ваша зубная щетка Philips Sonicare позволяет выбирать один из 3 уровней интенсивности вибраций: низкий, средний и высокий. Для изменения уровня просто нажмите кнопку выбора режима/интенсивности во время чистки.1 отметка = низкая интенсивность2 отметки = средняя интенсивность3 отметки = высокая интенсивность