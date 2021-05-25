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    HX9914/55 DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением НОВИНКА
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    DiamondClean 9000 Электрическая звуковая зубная щетка с приложением

    HX9914/55

    Вибрация зубной щетки Philips Sonicare слишком мощная

    Если для вас вибрация щетки Philips Sonicare слишком интенсивная, вы можете настроить уровень интенсивности. Ниже вы найдете советы и дополнительную информацию по настройке.

    Первое использование

    Если вы впервые используете зубную щетку Sonicare, вы можете чувствовать более сильную вибрацию, чем при использовании неэлектрической зубной щетки.

    Мы рекомендуем вам активировать режим EasyStart, который постепенно увеличивает мощность щетки в течение первых 14 сеансов, чтобы вы могли привыкнуть к электрической зубной щетке. 

    Для активации режима EasyStart см. пошаговое руководство в инструкции по эксплуатации.
     

    Настройка уровня интенсивности

    Ваша зубная щетка Philips Sonicare позволяет выбирать один из 3 уровней интенсивности вибраций: низкий, средний и высокий. Для изменения уровня просто нажмите кнопку выбора режима/интенсивности во время чистки. 
    1 отметка = низкая интенсивность
    2 отметки = средняя интенсивность
    3 отметки = высокая интенсивность



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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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      Посмотрите на наклейке внутри продукта
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