Вибрация зубной щетки Philips Sonicare слишком мощная
Первое использование
Мы рекомендуем вам активировать режим EasyStart, который постепенно увеличивает мощность щетки в течение первых 14 сеансов, чтобы вы могли привыкнуть к электрической зубной щетке.
Для активации режима EasyStart см. пошаговое руководство в инструкции по эксплуатации.
Настройка уровня интенсивности
1 отметка = низкая интенсивность
2 отметки = средняя интенсивность
3 отметки = высокая интенсивность
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