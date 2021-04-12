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    FC8240/09 2000 Series Mешковый пылесос
    Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
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    2000 Series Mешковый пылесос

    FC8240/09

    Пылесос Philips не включается

    Если пылесос Philips не включается, скорее всего, это можно легко исправить. В этой статье вы узнаете, как самостоятельно решить эту проблему.

    Пылесос Philips не подключен к электросети

    Если устройство не подключено к электросети, подключите его.

    Кнопка включения/выключения не нажата должным образом

    Важно полностью нажимать на кнопку включения/выключения.

    Если не нажать на кнопку включения/выключения пылесоса Philips должным образом, то он не включится.

    Закончился заряд батарей в пульте ДУ

    Проверьте, включается ли пылесос Philips без использования пульта ДУ при нажатии на кнопку включения/выключения на самом устройстве. Если это так, значит, элементы питания в пульте ДУ разряжены. Применимо только к пылесосам с ИК-пультами дистанционного управления.

    В таком случае замените элементы питания, чтобы решить проблему.

    Примечание.

    Если ни один из предыдущих вариантов вам не подходит, возможно, проблема вызвана технической неисправностью пылесоса Philips.
    В этом случае рекомендуем связаться с нами для получения дальнейшей помощи.

    Информация на данной странице относится к моделям: FC8240/09 , XB2125/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9552/09 , FC9334/09 , XD3110/09 , XD3112/09 , XB9154/09 , FC9332/09 , FC9330/09 , FC9331/09 , FC8741/09 , FC9573/01 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9555/09 , FC9553/09 , FC9352/01 , FC8781/09 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8293/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC9350/01 , FC9353/01 , FC9351/01 , FC8385/01 , FC8924/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC9174/01 , FC9176/01 , FC8389/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC8652/01 , FC8658/01 , FC8655/01 , FC8444/01 , FC8456/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9180/01 , FC9182/01 , FC9184/01 , FC8767/02 , FC9170/07 , FC8764/01 , FC8230/01 , FC8282/01 , FC8130/01 , FC8132/01 , FC8134/01 , FC8140/01 , FC9083/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9080/01 , FC9304/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9081/01 , FC9084/01 , FC9086/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC9172/01 , FC8440/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9170/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9239/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC8207/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC9310/01 , FC8394/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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      Где найти номер модели?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
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      Посмотрите на наклейке внутри продукта
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