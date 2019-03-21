Да, электрическую пилку для ног Philips Satinelle можно использовать на влажной коже. Однако процедура будет не такой эффективной, а кожа — не такой гладкой, как при использовании на сухой коже. Также влажная кожа менее чувствительна, поэтому понять, сколько огрубевшей кожи вы уже удалили, будет не так легко.