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    Как менять настройки скорости на Philips Satinelle?

    Опубліковано на 08 August 2023

    Узнайте, как изменить настройки скорости прибора Philips Satinelle, какую кнопку нажимать и как включать и выключать прибор.

    Настройки скорости Philips Satinelle

    На приборе предусмотрено две настройки скорости. Чтобы выбрать низкую или высокую скорость, нажимайте кнопку включения/выключения.
    Если вы нажмете кнопку включения/выключения один раз, Philips Satinelle будет работать на высокой скорости (настройка II). Если вы нажмете кнопку включения/выключения еще раз, прибор перейдет в режим низкой скорости (настройка I). При третьем нажатии кнопки включения/выключения прибор Philips Satinelle выключится.

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