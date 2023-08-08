На приборе предусмотрено две настройки скорости. Чтобы выбрать низкую или высокую скорость, нажимайте кнопку включения/выключения.

Если вы нажмете кнопку включения/выключения один раз, Philips Satinelle будет работать на высокой скорости (настройка II). Если вы нажмете кнопку включения/выключения еще раз, прибор перейдет в режим низкой скорости (настройка I). При третьем нажатии кнопки включения/выключения прибор Philips Satinelle выключится.