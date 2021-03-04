Series 1200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
EP1223/00
Philips/Saeco: таблетка для удаления кофейного налета
Использование таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips/Saeco (CA6704) поможет удалить жир с фильтра варочной группы эспрессо-кофемашины и обеспечить ее правильную работу. Ниже вы найдете пошаговые инструкции для этой процедуры.
Выберите кофе и начните приготовление. После приготовления половины чашки воды отключите кофемашину от электросети.
Дайте раствору для удаления кофейного масляного налета поработать не менее 15 минут. Снова подключите устройство к розетке электросети и включите его. Машина начнет нагреваться и автоматически запустит цикл промывки.
Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу.
Тщательно промойте варочную группу проточной водой.
Установите варочную группу обратно и поставьте чашку под носик подачи кофе.
Снова выберите функцию приготовления предварительно молотого кофе и не добавляйте молотый кофе.
Выберите кофе и начните приготовление. Кофемашина начнет подавать воду. Повторите этот шаг дважды.
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Инструкции для эспрессо-кофемашин без функции приготовления предварительно молотого кофе
Откройте сервисную дверцу и снимите варочную группу.
Положите таблетку для удаления кофейного масляного налета в чашку и залейте ее 150 мл горячей воды. Дождитесь полного растворения таблетки.
Используйте раствор для удаления кофейного масляного налета, чтобы очистить фильтр варочной группы. Для очистки фильтра используйте мягкую губку или щетку.
После очистки оставьте раствор на 15 минут.
Через 15 минут тщательно промойте варочную группу проточной водой.
Вставьте варочную группу обратно в кофемашину.
Инструкции для эспрессо-кофемашин с кнопками очистки в меню
Для эффективной очистки рекомендуем использовать только таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips.
Если на вашей кофемашине доступна кнопка меню Clean (Очистка), следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видео.
Включите кофемашину.
Коснитесь значка очистки и выберите Brew group clean (Очистка варочной группы) с помощью стрелок вверх и вниз.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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