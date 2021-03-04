Использование таблетки для удаления кофейного масляного налета Philips/Saeco (CA6704) поможет удалить жир с фильтра варочной группы эспрессо-кофемашины и обеспечить ее правильную работу. Ниже вы найдете пошаговые инструкции для этой процедуры.

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Примечание. Таблетки для удаления кофейного масляного налета не предназначены для удаления накипи из эспрессо-кофемашины.